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Гендиректор «Зенита» Медведев: «Поздравляю «Аланию» с заслуженной победой. Они играли без автобуса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев похвалил «Аланию», выбившую петербуржцев из Кубка России.

«Поздравляю «Аланию», главного тренера Спартака Гогниева и всех болельщиков команды с заслуженной победой в драматичном интересном матче, где победитель был определeн только в серии пенальти.

«Алания» играла в футбол быстрый и техничный, без автобуса, не боясь оставлять впереди трeх, а то и четырeх атакующих футболистов.

Желаю «Алании» удачи в полуфинале», – сказал Медведев.

  • В 1/2 финала Кубка «Алания» сыграет с «Динамо».
  • Матч пройдет 11 или 12 мая в Москве.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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