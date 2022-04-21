Гендиректор «Зенита» Медведев: «Поздравляю «Аланию» с заслуженной победой. Они играли без автобуса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев похвалил «Аланию», выбившую петербуржцев из Кубка России.

«Поздравляю «Аланию», главного тренера Спартака Гогниева и всех болельщиков команды с заслуженной победой в драматичном интересном матче, где победитель был определeн только в серии пенальти.

«Алания» играла в футбол быстрый и техничный, без автобуса, не боясь оставлять впереди трeх, а то и четырeх атакующих футболистов.

Желаю «Алании» удачи в полуфинале», – сказал Медведев.

В 1/2 финала Кубка «Алания» сыграет с «Динамо».

Матч пройдет 11 или 12 мая в Москве.

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