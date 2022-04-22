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Семак – о вылете «Зенита» из Кубка России от «Алании»: «Сыграли ниже своих возможностей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Алании» в 1/4 финала Кубка России.

  • Петербуржцы уступили в серии пенальти.
  • Основное время матча завершилось ничьей 2:2.

– На ваш взгляд, вылет из Кубка сейчас скорее поможет команде собраться с точки зрения морального духа или наоборот?

– Наша задача – готовиться к каждому матчу. То, что мы не смогли выйти в следующую стадию Кубка, обидно. Сыграли, на мой взгляд, ниже своих возможностей, прежде всего в атаке, особенно в первом тайме.

Факторов, которые повлияли, много, но мы их разберем, обсудим. И будем готовиться к следующему матчу. Должны делать максимум, чтобы побеждать в каждом матче.

Не получилось в этом – будем готовиться к следующему; сделаем всe от нас зависящее, чтобы победить в следующем.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 15:49
Комментарии1
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    Рейтинг: +1605

    Беспонтий 1 час назад

    возможности таковы что сыграть ниже них дозволительно
    а вот выше
    совесть не позволяет

    следующий
    кричит заведующий
    надоело серёжа

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