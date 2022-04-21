Форвард «Алании» Гурциев: «Выходили играть с «Зенитом» исключительно на победу»

Нападающий «Алании» Батраз Гурциев прокомментировал победу над «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России.

– Хочу поздравить всю Осетию с победой! Мы показали, на что способна «Алания». Мы — одно целое!

Также хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал нас, спасибо большое! Нам не удалось забить в первом тайме, хотя моменты были. Но ничего страшного, главное — мы в полуфинале Кубка России!

— Тяжело было настраиваться на игру против действующего чемпиона?

— Мы выходили играть исключительно на победу. Нам было не важно, кто перед нами, «Зенит» или любая другая команда, настрой был один. Нужно было выходить и доказывать, чего мы стоим! Довольны, что смогли порадовать наших болельщиков.