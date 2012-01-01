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⚡️ Кубок России. «Алания» в серии пенальти обыграла «Зенит» и вышла в полуфинал

«Алания в 1/4 финала Кубка России прошла лидера РПЛ «Зенит». Команда Спартака Гогниева оказалась точнее в серии пенальти. Она закончилась после неудачного удара зенитовца Данила Кругового.

Владикавказцы ушли от поражения в основное время на 90+3 минуте.

В серии пенальти у «Алании» первым бил вратарь Ростислав Солдатенко. Он забил.

Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова.

Команды встретились в официальном матче впервые с 2013 года.

Россия. Кубок России. 1/4 финала

Алания (Владикавказ) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (0:0; 2:2; 6:5 по пенальти)

Голы: 1:0 – Гурциев, 55; 1:1 – Сантос, 71; 1:2 – Сергеев, 82; 2:2 – Гиоргобиани, 90+3.

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев (Гиоргобиани, 77), Хугаев, Хубулов (Хадарцев, 77), Засеев (Цараев, 69), Дав. Кобесов (Машуков, 69), Бутаев, Хабалов (Дм. Кобесов, 69), Хосонов.

«Зенит»: Кержаков, Адамов (Сантос, 46), Алип, Чистяков, Круговой, Барриос, Ерохин (Алберто, 66), Вендел, Кузяев, Мостовой (Малком, 76), Дзюба (Сергеев, 66).

Предупреждения: Шавлохов, 26; Дав. Кобесов, 39; Засеев, 59; Хубулов, 74 – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:08
Комментарии71
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    Рейтинг: +95569

    zigbert 3 минуты назад

    Когда Зенит забил второй гол, казалось все встало на свои места но красивый гол со штрафного Гиоргобиани отправил команды на исполнение пенальти, где более удачливыми были осетины. Аланию с победой!

    0
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    Рейтинг: +4680

    ySS 15 минут назад

    Гаспром подсел в игровом плане в последних играх, результат не сильно удивил.

    1
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    Рейтинг: +2540

    petrucho-spb 25 минут назад

    Брава Алания! Не сдались и бились до конца. Сутормину и круговому учиться бить пенальти!

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    Рейтинг: +15221

    житель СПб 59 минут назад

    Почему это не удивляет? Зенит есть Зенит - такие пенки раз от раза... А Алания - молодцы! Второй гол - это вообще шедевр! Их и в РПЛ бывает немного. А говорят, что у нас в России в футбол играть некому. Есть кому!

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    Рейтинг: +920

    Дубина > житель СПб 58 минут назад

    Надо зениту всю Аланию скупить))))

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    Рейтинг: +15221

    житель СПб > Дубина 53 минуты назад

    На самом деле, это только так кажется. Эти кавказские ребята могут собраться на 1-2 таких матча. А играть на таком уровне весь "скучный" чемпионат - не потянут...

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    Рейтинг: +920

    Дубина > житель СПб 52 минуты назад

    За такие гроши как в зените - потянут!

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    Рейтинг: +5055

    AtticusFinch 1 час назад

    Это просто позорище - других слов нет!

    0
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    Рейтинг: +4714

    _Marqella_ 1 час назад

    Ну ничего бывают и такие поражения ....Идём дальше за чемпионством...Аланию с победой !!!

    2
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    Рейтинг: +914

    qawzsexdr 1 час назад

    Отвратительно играли, полтора тайма в меньшинстве (привет 2 деревянным)

    0
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    Рейтинг: +3309

    Иван Петров 1986 2 часа назад

    Ну вот и наш великий клуб обосрался.

    3
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    Рейтинг: +1664

    gor77 2 часа назад

    Хо-хо! Скоро финал!!! Не важно кто будет играть в финале, всё-равно, все болеют за своих. Главное в другом - именно в играх за Кубок России все команды из разных лиг одинаковы!!! И это замечательно! "Алания", "Сибирь", "Химки", "Авангард", "Анжи" и т. д.!!!

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    Рейтинг: +15960

    paracetamol 2 часа назад

    Надо Семака гнать. Бездарный тренер и бездарный матч! Надеялись пешком отходить!

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    Рейтинг: +1334

    ZENIT-59 > paracetamol 1 час назад

    Об этом многие твердят,но мы живём как в пустыне!

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