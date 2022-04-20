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  • ⚡️ Кубок России. «Алания» в серии пенальти обыграла «Зенит» и вышла в полуфинал

⚡️ Кубок России. «Алания» в серии пенальти обыграла «Зенит» и вышла в полуфинал

20 апреля 2022, 19:08
68

«Алания в 1/4 финала Кубка России прошла лидера РПЛ «Зенит». Команда Спартака Гогниева оказалась точнее в серии пенальти. Она закончилась после неудачного удара зенитовца Данила Кругового.

Владикавказцы ушли от поражения в основное время на 90+3 минуте.

В серии пенальти у «Алании» первым бил вратарь Ростислав Солдатенко. Он забил.

Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова.

Команды встретились в официальном матче впервые с 2013 года.

Россия. Кубок России. 1/4 финала

Алания (Владикавказ) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (0:0; 2:2; 6:5 по пенальти)

Голы: 1:0 – Гурциев, 55; 1:1 – Сантос, 71; 1:2 – Сергеев, 82; 2:2 – Гиоргобиани, 90+3.

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев (Гиоргобиани, 77), Хугаев, Хубулов (Хадарцев, 77), Засеев (Цараев, 69), Дав. Кобесов (Машуков, 69), Бутаев, Хабалов (Дм. Кобесов, 69), Хосонов.

«Зенит»: Кержаков, Адамов (Сантос, 46), Алип, Чистяков, Круговой, Барриос, Ерохин (Алберто, 66), Вендел, Кузяев, Мостовой (Малком, 76), Дзюба (Сергеев, 66).

Предупреждения: Шавлохов, 26; Дав. Кобесов, 39; Засеев, 59; Хубулов, 74 – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Алания Зенит Сергеев Иван
Комментарии (68)
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B.G.
1650470944
Аланию с победой!
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DemSerg
1650470966
Слава Алании!
Ответить
Artemka444
1650471006
Зенит позорище полное!!!!
Ответить
vladik12
1650471088
Это настоящий футбольный ПИР ДУХА!!!
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renepjd
1650471264
Может продать Малкома и купить всю Аланию?
Ответить
vladik12
1650471807
Эй ты, дутый шампиньон с берегов Невы! Что-то пошло не так?)))
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portero
1650472007
Прикольный результат, Семак доказал всем что он не тренер, Дзюба у него опять в старте, это минус игрок, кусок говна на поле....
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RussiaChampion
1650472048
нытики внизу пишут, что им команда из фнл не понравилась, которая причесала денежных мешков... рад за Аланию! Теперь еще надо, что бы Динамики бомжатину обошли.
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ZENIT-59
1650472194
Это надо же мне, и так больно! Семак опять решил сыграть в лёгкую-пешком обыграть команду ФНЛ- но не тут-то было.Надо всё - же уважать соперника! Семак поплатился за самонадеянность.Даже тут проиграл.А Алания молодцы- наказала самоуверенного Богдановича! Мало было оплеух в еврокубках, вот теперь и в России получил по мозгам! Обидно за команду.
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paracetamol
1650473013
Надо Семака гнать. Бездарный тренер и бездарный матч! Надеялись пешком отходить!
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