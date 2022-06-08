«Ради таких выступлений стоит жить». Ловчев – о MакSим в «Лужниках»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлением от выступления певицы MакSим после финала Кубка России между спартаковцами и «Динамо» (2:1).
«Поддерживаю ли, что МакSим надо дать звание заслуженной артистки России? Без сомнения. Кадры, которые я увидел, когда она плачет и весь стадион поет, это много значит. Ради этого стоит жить», – сказал Ловчев.
- Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
- Фанаты часто поют песню на выездных матчах.
- «Спартак» впервые за 19 лет выиграл Кубок России.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»