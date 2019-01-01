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«Ради таких выступлений стоит жить». Ловчев – о MакSим в «Лужниках»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлением от выступления певицы MакSим после финала Кубка России между спартаковцами и «Динамо» (2:1).

«Поддерживаю ли, что МакSим надо дать звание заслуженной артистки России? Без сомнения. Кадры, которые я увидел, когда она плачет и весь стадион поет, это много значит. Ради этого стоит жить», – сказал Ловчев.

  • Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
  • Фанаты часто поют песню на выездных матчах.
  • «Спартак» впервые за 19 лет выиграл Кубок России.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1196

    вальтер79 41 минуту назад

    странный какой то гимн у спартачей что к чему песня и близко не о футболе и спартаке ps. но спела максим со стадиком действительно классно

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    Рейтинг: +1492

    22 raza chemp > вальтер79 34 минуты назад

    Ну этож не официальный его не придумывали с учетом того чтоб слова подходили. Это просто душевная песня которая однажды в Казани запала в сердца фанам своей душевностью и со временем не потеряла своей актуальности

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    Рейтинг: +1196

    вальтер79 > 22 raza chemp 28 минут назад

    спасибо дружище все обьяснил теперь я понял что к чему)))))

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    Рейтинг: +32077

    oyabun 1 час назад

    Это реально очень пробрало. Мурашки по коже..

    3
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    Рейтинг: +422

    SLADE2019 > oyabun 49 минут назад

    Это могло пробрать, если бы победа более заслуженной была. Перед вторым голом на точку надо было ставить однозначно, да и Максименко мог не так самозабвенно горланить песню. Мешковины кусок, надул его Фомин, как фраера позорного.

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    Рейтинг: +1492

    22 raza chemp > SLADE2019 36 минут назад

    Ну что ты такое городишь? Левый пенальти совершенно поставили, игрок сам подставляется проиграв борьбу верховую. А перед вторым голом мартинс играет сначала в мяч это отчетливо видно в динамике. А уж про сам пенальти и говорить не стоит, т.к пенальти это всегда лотарея, где шансов всегда немного больше выиграть у бьющего

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    Рейтинг: +370

    Спартач80 > SLADE2019 20 минут назад

    Скройся,чмошник малолетний,с никаким зрением...

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