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  • «Ради таких выступлений стоит жить». Ловчев – о MакSим в «Лужниках»

«Ради таких выступлений стоит жить». Ловчев – о MакSим в «Лужниках»

8 июня 2022, 09:17
6

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлением от выступления певицы MакSим после финала Кубка России между спартаковцами и «Динамо» (2:1).

«Поддерживаю ли, что МакSим надо дать звание заслуженной артистки России? Без сомнения. Кадры, которые я увидел, когда она плачет и весь стадион поет, это много значит. Ради этого стоит жить», – сказал Ловчев.

  • Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
  • Фанаты часто поют песню на выездных матчах.
  • «Спартак» впервые за 19 лет выиграл Кубок России.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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oyabun
1654672570
Это реально очень пробрало. Мурашки по коже..
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вальтер79
1654674159
странный какой то гимн у спартачей что к чему песня и близко не о футболе и спартаке ps. но спела максим со стадиком действительно классно
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Sergh4
1654684009
Мдаа, смотрелось это действительно сильно, аж до мурашек!
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saf05
1654684489
Попса и в Африке попса. Как спела так и играли, вот если бы рок-н-ролльно то это было бы игра.
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