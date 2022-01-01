Вилков против назначения зарубежных судей на Суперкубок: «Наши ребята отсудят лучше любого иностранца»

Бывший судья Михаил Вилков высказался о предложении «Спартака» назначить на матч за Суперкубок России против «Зенита» иностранных арбитров.

«Я категорически против того, чтобы назначать на такой матч иностранных арбитров. И вообще в целом на матчи РПЛ. Такие предложения звучали. У нас есть достойные ребята, которые отсудят лучше, чем любой иностранец», — заявил Вилков.