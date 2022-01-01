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Вилков против назначения зарубежных судей на Суперкубок: «Наши ребята отсудят лучше любого иностранца»

Бывший судья Михаил Вилков высказался о предложении «Спартака» назначить на матч за Суперкубок России против «Зенита» иностранных арбитров.

«Я категорически против того, чтобы назначать на такой матч иностранных арбитров. И вообще в целом на матчи РПЛ. Такие предложения звучали. У нас есть достойные ребята, которые отсудят лучше, чем любой иностранец», — заявил Вилков.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +601

    Suvorov51 10 минут назад

    Вот взрослый человек, говорит как неразумное детя, у нас все решает ПРОМКВАС и вам это хорошо известно. кто будет чемпионом и как судить все проходят проверку в ПРОМКВАСЕ

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    Рейтинг: +490

    чаппай 15 минут назад

    Вилков в глаз или в ... раз?

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