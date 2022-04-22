Хавбек «Алании» Гиоргобиани: «Говорят, что мы как дурачки бегаем, кричим и хороводы водим. Пусть видят, что мы доказываем в игре»

Хавбек «Алании» Николай Гиоргобиани высказался о победе над «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России.
«Мотивация зашкаливала. Гогниев говорил, что мы обыграем эту команду, был уверен в этом! Да и вся команда была уверена, что мы можем обыграть «Зенит», была какая-то чуйка.
Все были уверены, но он нас мотивировал и говорил, что мы должны доказать, что не хуже и тоже играем в футбол.
Пусть люди, которые смеются над нами и говорят, что мы как дурачки бегаем, кричим и хороводы водим, видят, что мы можем доказать в игре», — сказал Гиоргобиани.
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Источник: «Чемпионат»