«Шинник» продолжает подготовку к игре с «Красавой», несмотря на информацию о возможной отмене матча

«Шинник» (ФНЛ-2) готовится к матчу четвертого тура второго этапа сезона против «Красавы» в обычном режиме. Накануне в Ярославле сообщали о возможной отмене встречи с клубом Евгения Савина.

«Тренировка в такую погоду – одно удовольствие. Продолжаем подготовку к матчу с «Красавой», – написали ярославцы.