«Шинник» продолжает подготовку к игре с «Красавой», несмотря на информацию о возможной отмене матча

«Шинник» (ФНЛ-2) готовится к матчу четвертого тура второго этапа сезона против «Красавы» в обычном режиме. Накануне в Ярославле сообщали о возможной отмене встречи с клубом Евгения Савина.
«Тренировка в такую погоду – одно удовольствие. Продолжаем подготовку к матчу с «Красавой», – написали ярославцы.
- Евгений Савин ранее выпустил ролик с участием футболистов Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.
- «Красава» основан в прошлом году.
- Московской клуб в своей подгруппе занимает 4-е место.
Источник: Бомбардир.ру