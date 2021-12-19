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«Красаве» запретили тренироваться в Красногорске (Иван Карпов)

Клуб ФНЛ-2 «Красава» теперь не сможет тренироваться на стадионе в Красногорске. Это запрет местных властей.

«[Владельцу клуба Евгению] Савину тут вдруг пришло письмо счастья. В нем власть его уведомляет, что клуб Жеки больше не сможет тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске», – сообщил источник.

Ярославский телеграм-канал «Тату Побегалова» добавил, что проведение ближайшего матча «Красавы» против «Шинника» под вопросом. Он намечен на 23 апреля.

  • Накануне Евгений Савин выпустил ролик с участием футболистов Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.
  • «Красава» основан в прошлом году.
  • Московской клуб в своей подгруппе занимает 4-е место.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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