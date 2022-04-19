«Красаве» запретили тренироваться в Красногорске (Иван Карпов)

Клуб ФНЛ-2 «Красава» не сможет тренироваться на стадионе в Красногорске. Это запрет местных властей.

«[Владельцу клуба Евгению] Савину тут вдруг пришло письмо счастья. В нем власть его уведомляет, что клуб Жеки больше не сможет тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске», – сообщил источник.

Ярославский телеграм-канал «Тату Побегалова» добавил, что проведение ближайшего матча «Красавы» против «Шинника» под вопросом. Он намечен на 23 апреля.