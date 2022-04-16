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Семин: «Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о возможном летнем трансфере Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали. «Локомотив» тоже ничего не заработал на его уходе, хотя это очень ценный игрок.

Хвича стоит десятки миллионов евро. Он один из самых талантливых футболистов в моей тренерской карьере.

Но поздравлять с переходом буду только после официальных заявлений, пока все это только на словах», – сказал Семин.

  • Грузин выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта Хвича расторг контракт с клубом.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
  • Ожидается, что летом хавбек перейдет в «Наполи» за 8 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +62129

    portero 2 часа назад

    Это такая хитрая схема, наши олигархи и чвинюши все так воруют...
    Мафия она везде...

    1
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  • ...
    Рейтинг: +1383

    Беспонтий 3 часа назад

    что толку было триста лет не пропускать татар в европу
    разор позор
    калым сыктым
    на нашу общую теперь
    большую жопу

    3
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