Семин: «Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о возможном летнем трансфере Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали. «Локомотив» тоже ничего не заработал на его уходе, хотя это очень ценный игрок.

Хвича стоит десятки миллионов евро. Он один из самых талантливых футболистов в моей тренерской карьере.

Но поздравлять с переходом буду только после официальных заявлений, пока все это только на словах», – сказал Семин.