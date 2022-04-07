Хвича решил перейти в «Наполи». Трансфер оценивается в 8 миллионов

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

Экс-игрок «Рубина» решил перейти в клуб из Неаполя. 21-летнему грузину нравится Италия. «Наполи» готов заплатить за него 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заключить контракт с Хвичей до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро за сезон.