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  • Хвича решил перейти в «Наполи». Трансфер оценивается в 8 миллионов

Хвича решил перейти в «Наполи». Трансфер оценивается в 8 миллионов

7 апреля 2022, 13:32
10

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

Экс-игрок «Рубина» решил перейти в клуб из Неаполя. 21-летнему грузину нравится Италия. «Наполи» готов заплатить за него 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заключить контракт с Хвичей до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро за сезон.

  • Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
  • 24 марта хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.

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Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Наполи Динамо Бт Кварацхелия Хвича
Комментарии (10)
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Derzkiy1
1649328108
Бабки типо Динамо из Батуми заберёт ?))))
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Беспонтий
1649328360
рубин мимо носа носят чачу мимо рота алычу
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piligrim1986
1649328547
наполи знают вообще про его существование?)
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LOKOfanatik19
1649329699
Если платить 8 лямов в Рубин, то спору нет, если в Динамо, то зачем Наполи сразу его не забрал или на контракт и в аренду в Динамо. Или же вообще это утка, как Уткин )))
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серега кашин
1649332343
в рубине хотели нажиться на нем, а в итоге оказались в полной жопе
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jek718875
1649348328
НАПОЛИ хотят КОКОРИНА, спать не могут
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sobaka120982
1649351407
А кому эти 8 миллионов предназначены)? Батуми?
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