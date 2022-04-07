Хвича решил перейти в «Наполи». Трансфер оценивается в 8 миллионов

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.
Экс-игрок «Рубина» решил перейти в клуб из Неаполя. 21-летнему грузину нравится Италия. «Наполи» готов заплатить за него 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заключить контракт с Хвичей до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро за сезон.
- Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
- 24 марта хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.
Источник: Corriere dello Sport