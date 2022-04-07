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Хвича решил перейти в «Наполи». Трансфер оценивается в 8 миллионов

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

Экс-игрок «Рубина» решил перейти в клуб из Неаполя. 21-летнему грузину нравится Италия. «Наполи» готов заплатить за него 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заключить контракт с Хвичей до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро за сезон.

  • Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
  • 24 марта хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.

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Источник: Corriere dello Sport

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07.04.2022 13:32
Комментарии12
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    Рейтинг: +4075

    sobaka120982 23 часа назад

    А кому эти 8 миллионов предназначены)? Батуми?

    0
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    Рейтинг: +873

    jek718875 7 апреля, 19:18

    НАПОЛИ хотят КОКОРИНА, спать не могут

    0
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    Рейтинг: +7075

    серега кашин 7 апреля, 14:52

    в рубине хотели нажиться на нем, а в итоге оказались в полной жопе

    0
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 7 апреля, 14:08

    Если платить 8 лямов в Рубин, то спору нет, если в Динамо, то зачем Наполи сразу его не забрал или на контракт и в аренду в Динамо. Или же вообще это утка, как Уткин )))

    2
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    Рейтинг: +61533

    portero > LOKOfanatik19 7 апреля, 19:31

    Скорее всего это хитрая схема...

    0
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    Рейтинг: +3887

    tarasofka 7 апреля, 13:51

    как татары из-за фифа бездарно прое**ли свой самый ценный актив.

    2
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    Рейтинг: +2928

    Derzkiy1 > tarasofka 7 апреля, 16:39

    Не из за фифа

    0
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    Рейтинг: +7720

    piligrim1986 7 апреля, 13:49

    наполи знают вообще про его существование?)

    1
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    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > piligrim1986 7 апреля, 14:00

    Наверняка нет. Похоже, что и Спаллетти не в курсе.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 7 апреля, 13:46

    рубин


    мимо носа носят чачу
    мимо рота алычу

    3
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 7 апреля, 13:45

    В Наполи то об этом знают???...)

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    Рейтинг: +2928

    Derzkiy1 7 апреля, 13:41

    Бабки типо Динамо из Батуми заберёт ?))))

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