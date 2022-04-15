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РПЛ. «Динамо» благодаря голу Смолова победило «Ахмат» и догнало «Зенит»

«Динамо» в 25-м туре чемпионата России победило дома «Ахмат». Голы у Федора Смолова и Константина Тюкавина.

Москвичи не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей. «Зенит», идущий первым, завтра, 16 апреля, встретится с «Уралом».

У «Ахмата» шесть матчей без побед подряд. Команда Андрея Талалаева занимает восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт (Скопинцев, 85), Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски (Лесовой, 73), Захарян, Макаров (Грулев, 84), Смолов (Тюкавин, 66).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 80), Трошечкин (Умаев, 81), Садулаев (Карапузов, 53), Харин (Ибишев, 86), Себай (Конате, 53).

Предупреждения: Моро, 43 – Трошечкин, 31; Себай, 50; Умаев, 83.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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15.04.2022 21:24
Комментарии16
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    Рейтинг: +359

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Стыдно за зенит всем

    2
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    Рейтинг: +13599

    Barmaleushka > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Стыдно за "говорящую вагину" и её команду .

    0
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    Рейтинг: +3969

    mutabor0992 > Barmaleushka 55 минут назад

    Это ты про вбоГданыча?

    0
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    Рейтинг: +13599

    Barmaleushka > mutabor0992 28 минут назад

    Про 100летний пищевик .

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    Рейтинг: +3969

    mutabor0992 > Barmaleushka 9 минут назад

    Пищевик знают и опасаются в европе.А кто знает про бзденит?

    0
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    Рейтинг: +3969

    mutabor0992 > Barmaleushka 7 минут назад

    Уйдут деньги.Уйдут леги.Что останется?Перхоть.Вроде онаниста.

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    Рейтинг: +13599

    Barmaleushka > mutabor0992 13 секунд назад

    Помечтай , вроде онаниста .

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    Рейтинг: +3444

    ААМ 1 час назад

    На сей раз Динамо не понадобилась помощь судей.

    1
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    Рейтинг: +95437

    zigbert 2 часа назад

    Сложным для Динамо оказался матч, Ахмат действовал в обороне надежно. Длинные обостряющие передачи не получались у команды. Гол Смолова раскрыл игру и опасные моменты стали появляться чаще. У Ахмата тоже было несколько хороших моментов для взятия ворот. В целом победа Динамо заслуженна.
    Динамо с победой!

    2
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    Рейтинг: +15880

    paracetamol 2 часа назад

    Догнало, но не перегнало.

    1
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    Рейтинг: +16836

    Persona_non_Grata > paracetamol 2 часа назад

    Завтра ждем сюрприз от Урала !!!

    2
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    Рейтинг: +14292

    ilichkadr > Persona_non_Grata 2 часа назад

    Сюрприза не будет. Завтра будет разгром..............

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    Рейтинг: +4603

    ySS > Persona_non_Grata 2 часа назад

    Скорее мастур пенальку забьёт)

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    Рейтинг: +16836

    Persona_non_Grata > ySS 1 час назад

    Может, вдохновленный информацией о возможном возвращении Азмунки )))

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    Рейтинг: +4603

    ySS 2 часа назад

    Динамо с победой!
    Гаспром, булки доминирующие не расслабляем)

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    Рейтинг: +135

    Legion-o 2 часа назад

    У Динамо феноменальное умение убежать в большинстве в атаку, и бездарно просрать момент! Сколько нереализованных моментов, ужас!

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