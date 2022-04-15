РПЛ. «Динамо» благодаря голу Смолова победило «Ахмат» и догнало «Зенит»

«Динамо» в 25-м туре чемпионата России победило дома «Ахмат». Голы у Федора Смолова и Константина Тюкавина.

Москвичи не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей. «Зенит», идущий первым, завтра, 16 апреля, встретится с «Уралом».

У «Ахмата» шесть матчей без побед подряд. Команда Андрея Талалаева занимает восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт (Скопинцев, 85), Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски (Лесовой, 73), Захарян, Макаров (Грулев, 84), Смолов (Тюкавин, 66).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 80), Трошечкин (Умаев, 81), Садулаев (Карапузов, 53), Харин (Ибишев, 86), Себай (Конате, 53).

Предупреждения: Моро, 43 – Трошечкин, 31; Себай, 50; Умаев, 83.

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