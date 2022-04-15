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РПЛ. «Динамо» благодаря голу Смолова победило «Ахмат» и догнало «Зенит»

15 апреля 2022, 21:24
11

«Динамо» в 25-м туре чемпионата России победило дома «Ахмат». Голы у Федора Смолова и Константина Тюкавина.

Москвичи не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей. «Зенит», идущий первым, завтра, 16 апреля, встретится с «Уралом».

У «Ахмата» шесть матчей без побед подряд. Команда Андрея Талалаева занимает восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт (Скопинцев, 85), Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски (Лесовой, 73), Захарян, Макаров (Грулев, 84), Смолов (Тюкавин, 66).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 80), Трошечкин (Умаев, 81), Садулаев (Карапузов, 53), Харин (Ибишев, 86), Себай (Конате, 53).

Предупреждения: Моро, 43 – Трошечкин, 31; Себай, 50; Умаев, 83.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (11)
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Legion-o
1650047389
У Динамо феноменальное умение убежать в большинстве в атаку, и бездарно просрать момент! Сколько нереализованных моментов, ужас!
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ySS
1650048070
Динамо с победой! Гаспром, булки доминирующие не расслабляем)
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paracetamol
1650048603
Догнало, но не перегнало.
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zigbert
1650048636
Сложным для Динамо оказался матч, Ахмат действовал в обороне надежно. Длинные обостряющие передачи не получались у команды. Гол Смолова раскрыл игру и опасные моменты стали появляться чаще. У Ахмата тоже было несколько хороших моментов для взятия ворот. В целом победа Динамо заслуженна. Динамо с победой!
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ААМ
1650049511
На сей раз Динамо не понадобилась помощь судей.
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alex1951
1650089299
Расписные вы наши...... Как вы насто 3.14 з дили своей бездарной активностью...... Уберитесь в личку и там гов няй те друг друга!
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portero
1650091276
благодаря судейкам динамо прёт вверх...
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