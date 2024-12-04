Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Жена Смолова: «Краснодар – не мой город, здесь я превратилась в человека с тряпкой»

    Жена Смолова: «Краснодар – не мой город, здесь я превратилась в человека с тряпкой»

    Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, продолжает рассказывать о своей жизни после переезда из Москвы.

    «Почти подошла к концу первая часть нашего пребывания в Краснодаре. Уже 6-го числа мы с мелкой поедем в Москву, а Федя приедет 9-го после игры с «Локомотивом».

    Краснодар – абсолютно точно не мой город, но я искала и ищу удовольствие в мелочах. Нашла для себя хобби: рынок и супермаркет, где я брожу по прилавкам и планирую, что приготовить. Собственно, из этого вылилось новое направление моего блога – кулинария.

    Последние две недели тяжеловато. Федя уезжал на неделю на игры, и без него было очень тоскливо. Вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь ощущается это как-то иначе. Интенсивнее.

    Я уже очень жду, когда мы поедем обратно, а вернемся, кстати, только в конце марта, так что будет уже солнышко.

    Научилась абстрагироваться от дискомфортного вождения, пробок и от того, что тут [в Краснодаре] особо некуда сходить. Ребенок очень заземляет, потому что с ним время летит очень быстро.

    А частный дом с малышом – намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась тут в «человека с тряпкой», потому что тут постоянно что-то пачкается», – написала Истомина в соцсетях.

    • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
    • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
    • У пары есть дочь Лора.

    Новости по теме
    Смолов – о матче сборных России и Медиалиги: «Полный булщит» 4
    Единственная женщина-агент в России назвала двух самых симпатичных игроков РПЛ 6
    Безруков из «Рубина» вновь пошутил – на тему пропажи часов Смолова в Казани 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2024 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии (31)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1733299141
    Кабаков крутых бабе не хватает. Закончит Федор карьеру, закончатся шальные бабки, она его оберет до нитки и бросит...(((
    Ответить
    Дмитрий-Лахов-google
    1733314362
    Бледной *****,горе везде,Краснодар очень хороший город,был там в детстве,до сих пор только положительные воспоминания.
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1733316371
    Так вон у меня соседка,целый день дома сидит, хоть бы мусор сходила вытащить, то продукты привозят,то скучно ей, то музыку включишь жаловаться будут)Вот и ищут мужика, который намёк сделает и будешь на неё работать, как и за ребенком)
    Ответить
    ZeBolotny
    1733317692
    Ещё и харчами перебирается! Куда муж - туда и жена, и нечего тут ныть! Не нравится - может быть любовницей Дзюбы, в Москве!)))
    Ответить
    Александр-Б-yandex
    1733338105
    Фриковская дама)))
    Ответить
    Сергей-Шабалин-google
    1733347850
    Переезжать из столицы в провинцию, тем более в такую как Краснодыр, всегда тоска.
    Ответить
    student-unecon-google
    1733359033
    Не нравится Краснодар - едьте в родной Смолову Саратов, может хоть копейку вложите в родные места, а не на Дубаи, Нью-Йорки, шмотки и бухло. Жаль, что наше общество выращивает вот таких вот мразей-потреблядей.
    Ответить
    Yuhan--google
    1733371140
    Когда бабло без меры получают просто так, не сильно утруждаясь, все серо в стране где некуда тратить деньги. Потому что везде нищета. При этом не задумываясь что эти деньги отобраны у нищего народа. "Элита" злоупотребления.
    Ответить
    Гражданин России
    1733378317
    Посмотрел на ее фото. И думаю: "Федя, Федя, не мог ты с твоим деньгами найти посимпатичнее себе курицу? " Нашел себе какую-то утку губашлепую, да ещё и без мозгов.
    Ответить
    student-unecon-google
    1733397365
    Ничего, простые американцы живут в своих мелких захолустных городках, где ничего нет кроме пары магазинов, на фермах, и не ноют, а тут нашлась королева. Этой наркоманке подавай именно Нью-Йорк, видимо, там то не серость, а просто надо переступить через ****-наркомана, валяющегося на полу, чтоб пройти на диджейскую тусовку.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 