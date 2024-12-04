Жена Смолова: «Краснодар – не мой город, здесь я превратилась в человека с тряпкой»

Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, продолжает рассказывать о своей жизни после переезда из Москвы.

«Почти подошла к концу первая часть нашего пребывания в Краснодаре. Уже 6-го числа мы с мелкой поедем в Москву, а Федя приедет 9-го после игры с «Локомотивом».

Краснодар – абсолютно точно не мой город, но я искала и ищу удовольствие в мелочах. Нашла для себя хобби: рынок и супермаркет, где я брожу по прилавкам и планирую, что приготовить. Собственно, из этого вылилось новое направление моего блога – кулинария.

Последние две недели тяжеловато. Федя уезжал на неделю на игры, и без него было очень тоскливо. Вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь ощущается это как-то иначе. Интенсивнее.

Я уже очень жду, когда мы поедем обратно, а вернемся, кстати, только в конце марта, так что будет уже солнышко.

Научилась абстрагироваться от дискомфортного вождения, пробок и от того, что тут [в Краснодаре] особо некуда сходить. Ребенок очень заземляет, потому что с ним время летит очень быстро.

А частный дом с малышом – намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась тут в «человека с тряпкой», потому что тут постоянно что-то пачкается», – написала Истомина в соцсетях.