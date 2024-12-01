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    • Единственная женщина-агент в России назвала двух самых симпатичных игроков РПЛ

    Единственная женщина-агент в России назвала двух самых симпатичных игроков РПЛ

    Полина Лельчук, единственная женщина-агент в российском футболе, выделила самых симпатичных игроков.

    – Три самых сексуальных футболиста-россиянина, на ваш взгляд?

    – Нет чтобы спросить, кто самый талантливый.

    – Смягчим: три самых симпатичных?

    – Это не мое мнение, а большинства, Федя Смолов, он раньше любил на какую-нибудь передачу сходить. Наверное, симпатичный, не знаю.

    Артем Дзюба симпатичный?

    – Нет. Никак абсолютно.

    – Его типаж не привлекает?

    – Нет, абсолютно. Это, знаете, как в «Собачьем сердце» – помогите детям, они же голодают. Не хочу, не могу. Вот так же и с Дзюбой. Не хочу вообще его обсуждать, мне он не нравится.

    – Еще двое иностранцев, россиян, кого угодно из топа симпатяг?

    – Из иностранцев, которые внешне мне когда-либо нравились, – Зидан. Но он уже не футболист, у него тренерская карьера.

    – Так, вам не нравится визуально Дзюба, но нравится Зидан. Он же страшненький.

    – Нет.

    – Ок, у него лысина.

    – Брутальная внешность. Если бы вы меня про актеров спросили, мне было бы проще сориентироваться. С футболистами сложно. Вот Гоша Куценко, кстати сказать. Мне, например, нравится такой типаж. Футболистов я таких больше не припомню, но с Зиданом у них есть что-то общее.

    – Тогда, по идее, и Станислав Саламович должен нравиться.

    – Он мне как тренер нравится, харизматичный. Как мужчину не могу оценивать, простите, если что.

    – Смолов, Зидан. Кто третий?

    – Пускай будет Зобнин.

    • Лельчук работает преимущественно с молодыми игроками.
    • До агентского бизнеса Полина была в строительстве.
    • В частности, Лельчук привозила в «Спартак» Гуса Тиля в 2019 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2024 10:14
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    Комментарии (6)
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    The only one
    1733037580
    Ну скажи Дзюба, ну скааажиии. Что за тупизм у этих недожурналистов...
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    Spartak_forv@
    1733039052
    Очень важный,интересный и познавательный материал о футболе
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    DOCTOR PENALTY
    1733039196
    Ещё один вопрос про Дзюбу и Полина исполнила бы Лещука журналюге. ) *
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