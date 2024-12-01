Единственная женщина-агент в России назвала двух самых симпатичных игроков РПЛ

Полина Лельчук, единственная женщина-агент в российском футболе, выделила самых симпатичных игроков.
– Три самых сексуальных футболиста-россиянина, на ваш взгляд?
– Нет чтобы спросить, кто самый талантливый.
– Смягчим: три самых симпатичных?
– Это не мое мнение, а большинства, Федя Смолов, он раньше любил на какую-нибудь передачу сходить. Наверное, симпатичный, не знаю.
– Артем Дзюба симпатичный?
– Нет. Никак абсолютно.
– Его типаж не привлекает?
– Нет, абсолютно. Это, знаете, как в «Собачьем сердце» – помогите детям, они же голодают. Не хочу, не могу. Вот так же и с Дзюбой. Не хочу вообще его обсуждать, мне он не нравится.
– Еще двое иностранцев, россиян, кого угодно из топа симпатяг?
– Из иностранцев, которые внешне мне когда-либо нравились, – Зидан. Но он уже не футболист, у него тренерская карьера.
– Так, вам не нравится визуально Дзюба, но нравится Зидан. Он же страшненький.
– Нет.
– Ок, у него лысина.
– Брутальная внешность. Если бы вы меня про актеров спросили, мне было бы проще сориентироваться. С футболистами сложно. Вот Гоша Куценко, кстати сказать. Мне, например, нравится такой типаж. Футболистов я таких больше не припомню, но с Зиданом у них есть что-то общее.
– Тогда, по идее, и Станислав Саламович должен нравиться.
– Он мне как тренер нравится, харизматичный. Как мужчину не могу оценивать, простите, если что.
– Смолов, Зидан. Кто третий?
– Пускай будет Зобнин.
- Лельчук работает преимущественно с молодыми игроками.
- До агентского бизнеса Полина была в строительстве.
- В частности, Лельчук привозила в «Спартак» Гуса Тиля в 2019 году.
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