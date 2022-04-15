ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол «Арсенала» в ворота «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Арсенала» по итогам игры 24-го тура РПЛ против «Спартака».

Тульский клуб просил оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с незасчитанным голом в ворота москвичей на 25-й минуте матча.

«Судья правильно не засчитал взятие ворот «Спартака». Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на то, что в данном пограничном эпизоде толчок со стороны атакующего игрока «Арсенала» Уроша Радаковича игрока обороняющейся команды Самюэля Жиго в единоборстве за позицию не был сильным, он повлиял на равновесие защитника, который потерял баланс, имея опору с газоном только одной ногой в момент толчка.

Поскольку данный атакующий игрок, непосредственно совершивший толчок в единоборстве с защитником, следующим же игровым действием сам забивает гол в ворота соперников, по мнению большинства членов комиссии, он извлек преимущество от этого нарушения, что дало основания судье отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды», – говорится в объяснении.