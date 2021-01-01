Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
3 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому

ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол «Арсенала» в ворота «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Арсенала» по итогам игры 24-го тура РПЛ против «Спартака».

Тульский клуб просил оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с незасчитанным голом в ворота москвичей на 25-й минуте матча.

«Судья правильно не засчитал взятие ворот «Спартака». Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на то, что в данном пограничном эпизоде толчок со стороны атакующего игрока «Арсенала» Уроша Радаковича игрока обороняющейся команды Самюэля Жиго в единоборстве за позицию не был сильным, он повлиял на равновесие защитника, который потерял баланс, имея опору с газоном только одной ногой в момент толчка.

Поскольку данный атакующий игрок, непосредственно совершивший толчок в единоборстве с защитником, следующим же игровым действием сам забивает гол в ворота соперников, по мнению большинства членов комиссии, он извлек преимущество от этого нарушения, что дало основания судье отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды», – говорится в объяснении.

  • «Спартак» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.
  • Судья принимал решение по голу Радаковича с помощью VAR.

Новости по теме
Глушаков – о голе «Арсенала» в ворота «Спартака»: «Жиго грамотно упал. Правильно, что отменили» 4
Литвинов – о судействе в матче с «Арсеналом»: «Было много моментов, когда ошибались против «Спартака»
Божович – журналисту: «Ты с Kicker сотрудничаешь? Как тебе не стыдно, ***!» 8
Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:57
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +16790

    Persona_non_Grata 40 минут назад

    ЧТД. Именно это я и видел при многочисленных просмотрах повторов !!! Не однозначный момент, трактовка которого в пользу Спартака вполне законна и обоснована . Cleaner, АУ !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15868

    paracetamol 47 минут назад

    Была явная симуляция со стороны Жиги!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16790

    Persona_non_Grata > paracetamol 44 минуты назад

    Учитесь читать, про думать я даже не заикаюсь - это от Бога и тебе не дано (((

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11