Глушаков – о голе «Арсенала» в ворота «Спартака»: «Жиго грамотно упал. Правильно, что отменили»

не, это современный футбол. это не мы придумали, так везде играют. Жиго конечно крупный парень, упал довольно картинно, но повторюсь, все топ клубы играли бы так же. футбол не хоккей, это игра всегда будет такой, пока не начнут за артистизм наказывать
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил судейские решения в матче 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом» (3:0).
«Считаю, что в моменте с Соболевым это не пенальти. Когда он бил, видно, как дальше продолжает двигаться мяч. У него не получился ни удар, ни пас. Все правильно Безбородов разобрался.
В моменте с Жиго он грамотно упал и сделал все возможное, чтобы заработать на себе фол. Движение рукой было, это видно на повторе, правильно, что отменили гол.
Что касается победы, это глоток воздуха в любом случае. Она всегда приносит уверенность, безусловно, это им пойдет на пользу», – сказал Глушаков.
- Безбородов отменил гол Уроша Радаковича в 1-м тайме.
- Судья принял решение с помощью VAR.