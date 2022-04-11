Глушаков – о голе «Арсенала» в ворота «Спартака»: «Жиго грамотно упал. Правильно, что отменили»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил судейские решения в матче 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом» (3:0).
«Считаю, что в моменте с Соболевым это не пенальти. Когда он бил, видно, как дальше продолжает двигаться мяч. У него не получился ни удар, ни пас. Все правильно Безбородов разобрался.
В моменте с Жиго он грамотно упал и сделал все возможное, чтобы заработать на себе фол. Движение рукой было, это видно на повторе, правильно, что отменили гол.
Что касается победы, это глоток воздуха в любом случае. Она всегда приносит уверенность, безусловно, это им пойдет на пользу», – сказал Глушаков.
- Безбородов отменил гол Уроша Радаковича в 1-м тайме.
- Судья принял решение с помощью VAR.
Источник: «Матч ТВ»