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Литвинов – о судействе в матче с «Арсеналом»: «Было много моментов, когда ошибались против «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Жалобы «Арсенала» на судейство? Всегда говорил, что судьи тоже люди, они могут ошибаться. Было много моментов, когда они ошибались против нас. Та же ситуация в матче с «Локомотивом» – с красной карточкой, которую не дали. Это нормально – человеческий фактор», – сказал Литвинов.

  • Игру судил Владислав Безбородов.
  • Он отменил гол тульской команды в первом тайме и удалил Кангва в концовке встречи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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