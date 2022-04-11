Божович – журналисту: «Ты с Kicker сотрудничаешь? Как тебе не стыдно, ***!»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после разгромного поражения от «Спартака» (0:3) выругался матом в адрес журналиста.

– Почему все-таки такая слабая игра? Физическое состояние, безволие какое-то... Можно найти отговорки, но сегодня была слабая команда.

– Скажите мне, какая газета вы?

– Немецкий журнал Kicker.

– А вы серьезно или шутите?

– Да, серьезно, я сотрудничаю с ними.

– Ты с Kicker сотрудничаешь?

– Да.

– А я с Kicker не сотрудничаю. Спасибо, Kicker. Как тебе не стыдно, ***! Иди работай за Kicker! Иди в Германию!