Божович – журналисту: «Ты с Kicker сотрудничаешь? Как тебе не стыдно, ***!»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после разгромного поражения от «Спартака» (0:3) выругался матом в адрес журналиста.
– Почему все-таки такая слабая игра? Физическое состояние, безволие какое-то... Можно найти отговорки, но сегодня была слабая команда.
– Скажите мне, какая газета вы?
– Немецкий журнал Kicker.
– А вы серьезно или шутите?
– Да, серьезно, я сотрудничаю с ними.
– Ты с Kicker сотрудничаешь?
– Да.
– А я с Kicker не сотрудничаю. Спасибо, Kicker. Как тебе не стыдно, ***! Иди работай за Kicker! Иди в Германию!
Источник: «Матч ТВ»