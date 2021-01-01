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Божович – журналисту: «Ты с Kicker сотрудничаешь? Как тебе не стыдно, ***!»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после разгромного поражения от «Спартака» (0:3) выругался матом в адрес журналиста.

– Почему все-таки такая слабая игра? Физическое состояние, безволие какое-то... Можно найти отговорки, но сегодня была слабая команда.

– Скажите мне, какая газета вы?

– Немецкий журнал Kicker.

– А вы серьезно или шутите?

– Да, серьезно, я сотрудничаю с ними.

– Ты с Kicker сотрудничаешь?

– Да.

– А я с Kicker не сотрудничаю. Спасибо, Kicker. Как тебе не стыдно, ***! Иди работай за Kicker! Иди в Германию!

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +762

    Rabinovi_ch 7 часов назад

    Ну после такого вопроса, ***** послать, святое дело.

    Ты вопрос задал? Задал! К чему эти "Физическое состояние, безволие какое-то... Можно найти отговорки"??

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    Рейтинг: +386

    SLADE2019 8 часов назад

    Все это хорошо, все это замечательно, но почему все-таки команда так хреново сыграла с таким хреновым Спартаком?

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    Рейтинг: +16739

    Persona_non_Grata > SLADE2019 6 часов назад

    А ты матч то видел ? Ну и чем Спартак был хреновым ? Только разве тем что не наколотил с полдюжины !!!

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    Рейтинг: +456

    Suvorov51 9 часов назад

    Только этому журналюге так и нужно отвечать. а то специалист иностранной газеты это что лазутчик врага

    0
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    Рейтинг: +1844

    Олег1204 9 часов назад

    Правильно, пусть эти с..и знают отношение к себе за поддержку террористов с УГИЛ

    1
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    Рейтинг: +13159

    Fusballer 9 часов назад

    Правильно! А то ходят тут всякие иноагенты.

    4
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    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева 9 часов назад

    ото лупанул с утра в тему)))

    2
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    Рейтинг: +22165

    JTherry 10 часов назад

    Божович правильное направление для журналиста из Kicker выбрал, на.х - туда ему и дорога...)

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