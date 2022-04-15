Свинов: «Не согласен, что эмоции Ваноли – показуха. Это все настоящее, идет от сердца»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.

— Какое сложилось мнение о Ваноли?

— Ваноли очень требовательный и знает, чего хочет. Также он старается во всем искать позитив, это правильно.

— Позитив? Пока со стороны заметнее всего его постоянные крики.

— Не согласен с теми, кто говорит, что эмоции Ваноли — показуха. Мне кажется, это все настоящее, идет от сердца.

Для меня Ваноли — тренер высокого уровня. Как человека мне тяжело его оценить из-за языкового барьера, но он всегда интересуется, как дела. Ваноли старается со всеми одинаково общаться — не сказал бы, что у него есть любимчики.