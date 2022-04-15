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Свинов: «Не согласен, что эмоции Ваноли – показуха. Это все настоящее, идет от сердца»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов высказался о главном тренере клуба Паоло Ваноли.

— Какое сложилось мнение о Ваноли?

— Ваноли очень требовательный и знает, чего хочет. Также он старается во всем искать позитив, это правильно.

— Позитив? Пока со стороны заметнее всего его постоянные крики.

— Не согласен с теми, кто говорит, что эмоции Ваноли — показуха. Мне кажется, это все настоящее, идет от сердца.

Для меня Ваноли — тренер высокого уровня. Как человека мне тяжело его оценить из-за языкового барьера, но он всегда интересуется, как дела. Ваноли старается со всеми одинаково общаться — не сказал бы, что у него есть любимчики.

  • Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14270

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, всё Илюху понесло.......... не в воротах, так языком.

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