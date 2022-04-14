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  • Рианчо – о словах Канчельскиса про Зарему: «Он должен извиниться перед всеми женщинами»

Рианчо – о словах Канчельскиса про Зарему: «Он должен извиниться перед всеми женщинами»

14 апреля 2022, 14:56
9

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо призвал Андрея Канчельскиса извиниться за слова о том, что женщины не могут говорить о футболе.

«Кто он такой, чтобы решать, может ли женщина что-то говорить о футболе? За свою тренерскую жизнь я встречал очень многих игроков, которые играли в футбол, но ничего в нем не понимали.

Если ты мужчина, то это ещe не значит, что ты разбираешься в футболе. Я думаю, что Канчельскис должен исправиться и извиниться перед всеми женщинами, потому что это было сказано очень грубо», – сказал Рианчо.

  • После 24 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Рианчо Рауль
Комментарии (9)
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МасСуд
1649938748
Что за п.идор это рично?)))
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Лфшт
1649939647
Еще один ушлепок нарисовался. Дупло пробитой дуры защищает
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NewLife
1649940751
Прав испанец, и поэтому так заволновались питарки, которые не хотят конкурировать с бабами.
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derrik2000
1649941508
Ентот зам*удонец видимо подписан на Зарему где-то. Сладкая парочка - гусь да гагарочка. )))))))))
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Маркоc
1649946008
Рианчо не понимает, у нас в России традиционные ценности, про них и говорит Канчельскис
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