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Рианчо – о словах Канчельскиса про Зарему: «Он должен извиниться перед всеми женщинами»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо призвал Андрея Канчельскиса извиниться за слова о том, что женщины не могут говорить о футболе.

«Кто он такой, чтобы решать, может ли женщина что-то говорить о футболе? За свою тренерскую жизнь я встречал очень многих игроков, которые играли в футбол, но ничего в нем не понимали.

Если ты мужчина, то это ещe не значит, что ты разбираешься в футболе. Я думаю, что Канчельскис должен исправиться и извиниться перед всеми женщинами, потому что это было сказано очень грубо», – сказал Рианчо.

  • После 24 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: Metaratings

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Комментарии4
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    Рейтинг: +19004

    derrik2000 36 минут назад

    Ентот зам*удонец видимо подписан на Зарему где-то.
    Сладкая парочка - гусь да гагарочка.
    )))))))))

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    Рейтинг: +13463

    NewLife 49 минут назад

    Прав испанец, и поэтому так заволновались питарки, которые не хотят конкурировать с бабами.

    2
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    Рейтинг: +866

    Лфшт 1 час назад

    Еще один ушлепок нарисовался. Дупло пробитой дуры защищает

    0
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    Рейтинг: +211

    МасСуд 1 час назад

    Что за п.идор это рично?)))

    0
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