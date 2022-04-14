Рианчо – о словах Канчельскиса про Зарему: «Он должен извиниться перед всеми женщинами»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо призвал Андрея Канчельскиса извиниться за слова о том, что женщины не могут говорить о футболе.

«Кто он такой, чтобы решать, может ли женщина что-то говорить о футболе? За свою тренерскую жизнь я встречал очень многих игроков, которые играли в футбол, но ничего в нем не понимали.

Если ты мужчина, то это ещe не значит, что ты разбираешься в футболе. Я думаю, что Канчельскис должен исправиться и извиниться перед всеми женщинами, потому что это было сказано очень грубо», – сказал Рианчо.