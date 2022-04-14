Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Женщины не должны говорить про футбол. Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит»

Канчельскис: «Женщины не должны говорить про футбол. Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит»

14 апреля 2022, 10:56
29

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«У меня нет никаких отношений с Заремой – я с ней не знаком, не общался. Про футбол говорить ей не надо, да. Женщины не должны говорить про футбол.

Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит, детьми занимается, а про футбол ей говорить не надо. Почему-то она не занимается делами, которые должна делать женщина. Но это не мои проблемы.

В «Спартаке» – беда, никто не мог бы в жизни представить, что такое возможно. Времена меняются... Поэтому нашу футбольную страну и наказывают.

У нас женщины руководят футболом, еще работают жулики, проходимцы, не совсем футбольные люди – поэтому и наказывают нас. Все видно и очевидно», – сказал Канчелькис.

  • После 24 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • В мае 2021 года Зарема входила в совет директоров клуба.

Еще по теме:
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе» 8
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях» 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1649923242
Зарема на кухне работает, борщи варит!? Это что-то новенькое.........
Ответить
NewLife
1649924762
Мизогиния удел дебилов и импотентов.
Ответить
DeStar
1649924807
очень тупой человек к сожалению. ты это ,футболист, тебе не надо интервью давать, пусть дают те кому надо ,а ты иди мяч пинай, раз больше ничего не умеешь, а если на пенсии, то это, сиди дома, смотри футбол .
Ответить
rash1959
1649925552
кОнчельскис, если ты "с ней не знаком, не общался", то почему так обращаешься к человеку, а тем более к женщине? Ты говоришь, что её дела "это не мои проблемы", но если ты считаешь себя спецом в футболе, тогда почему не занимаешься подъёмом уровня этого футбола, почему наш футбол в )!(опе? Видимо от таких специалистов как и ты сам.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1649925588
Зарема, найдена новая цель, фас!!!! А если честно сейчас начнется новая полемика этих персонажей которая растянется на года.
Ответить
Vitaga
1649926465
смешной совет женщине у которой к каждому ребенку приставлено по гувернеру персональному тренеру персональных воспитателей учителей. там наверняка в штате и диетолог и куча других специалистов. этот совет равен другому чтобы каждый футболист сам себе стирал и мыл полы на базе.
Ответить
шахта Заполярная
1649926853
Канчелькис, тебе лучше идет Когда ты молчишь или жуешь, но когда ты рот открываешь, то сразу прет твоя глупость, не твое это интервью давать.
Ответить
Garrincha58
1649927758
Канчельскис, а почему ты не занимаешься футболом а только советы всем даёшь как Мостовой два сапога пара
Ответить
Persona_non_Grata
1649931617
Это - диагноз ... но не футболу, а Канчельскису (((
Ответить
sochi-2013
1649944232
Удары мячом в голову не проходят бесследно.
Ответить
Главные новости
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
2
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
Вчера, 14:45
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+