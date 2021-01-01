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Канчельскис: «Женщины не должны говорить про футбол. Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«У меня нет никаких отношений с Заремой – я с ней не знаком, не общался. Про футбол говорить ей не надо, да. Женщины не должны говорить про футбол.

Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит, детьми занимается, а про футбол ей говорить не надо. Почему-то она не занимается делами, которые должна делать женщина. Но это не мои проблемы.

В «Спартаке» – беда, никто не мог бы в жизни представить, что такое возможно. Времена меняются... Поэтому нашу футбольную страну и наказывают.

У нас женщины руководят футболом, еще работают жулики, проходимцы, не совсем футбольные люди – поэтому и наказывают нас. Все видно и очевидно», – сказал Канчелькис.

  • После 24 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • В мае 2021 года Зарема входила в совет директоров клуба.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии31
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    Рейтинг: +16764

    Persona_non_Grata 27 минут назад

    Это - диагноз ... но не футболу, а Канчельскису (((

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    Рейтинг: +10

    adema 35 минут назад

    Да говорить может кто угодно и о чем угодно, главное своего слушателя найти.

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    Рейтинг: +372

    чаппай 1 час назад

    Очередное подтверждение тому, что даже неплохой когда-то футболист всё равно почти всегда *******

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    Рейтинг: +16443

    Garrincha58 1 час назад

    Канчельскис, а почему ты не занимаешься футболом а только советы всем даёшь как Мостовой два сапога пара

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    Рейтинг: +24117

    bset 1 час назад

    Расскажи Татьяне Бакальчук, владелице Wildberries, что женщине надо борщи варить) Борщи варит пусть повар профессиональный, а в 21 веке можно себя реализовать куда эффективней, чем быть домохозяйкой)

    3
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    Рейтинг: +600

    NeoNaTe > bset 1 час назад

    всем бы женщинам родственников в правительстве и реализуют как она на раз два

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    Рейтинг: +14254

    ilichkadr > bset 42 минуты назад

    Твой кумир, а bset?

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    Рейтинг: +135

    шахта Заполярная 1 час назад

    Канчелькис, тебе лучше идет Когда ты молчишь или жуешь, но когда ты рот открываешь, то сразу прет твоя глупость, не твое это интервью давать.

    2
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    Рейтинг: +1485

    Vitaga 1 час назад

    смешной совет женщине у которой к каждому ребенку приставлено по гувернеру персональному тренеру персональных воспитателей учителей. там наверняка в штате и диетолог и куча других специалистов. этот совет равен другому чтобы каждый футболист сам себе стирал и мыл полы на базе.

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    Рейтинг: +14254

    ilichkadr > Vitaga 1 час назад

    Полагаешь, что это правильно ( у которой к каждому ребенку приставлено......), так и должно быть!?

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    Рейтинг: +372

    чаппай > ilichkadr 1 час назад

    Если есть возможность, то это збс.

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    Рейтинг: +14254

    ilichkadr > чаппай 44 минуты назад

    Я иного мнения. Своих детей надо воспитывать самому, дабы потом не кивать на персональных тренеров, воспитателей, учителей......., которые за твои же бабки сделали из чада идиота.........

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    Рейтинг: +336

    SpartakMoskwa > ilichkadr 34 минуты назад

    Идиота и сами родители в силах сделать, многое зависит ещё от самого ребенка, и сколько ты ему времени уделяешь после все нанятых преподавателей и воспитателей

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    Рейтинг: +318

    aldo conte 1 час назад

    Меня терзают смутные подозрения, что она и борщ готовить не умеет. Зарема мастерица в другом, о чем я писать не буду, а то меня опять забанят.

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    Рейтинг: +14254

    ilichkadr > aldo conte 1 час назад

    Конечно не умеет, поскольку борщ не является национальным блюдом. Будущую хранительницу очага учат готовить с детства.

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    Рейтинг: +746

    talgatnurzhanov2006 2 часа назад

    Зарема, найдена новая цель, фас!!!! А если честно сейчас начнется новая полемика этих персонажей которая растянется на года.

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    Рейтинг: +1310

    Беспонтий > talgatnurzhanov2006 24 минуты назад

    без объявленья новых целей горя бы не знали
    так бы и дальше на диване мы лежали
    не отразив это в скрижалях
    но зиждется полемика на этом

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    Рейтинг: +4208

    mopecekca 2 часа назад

    По словам этого дебила нашу страну наказывают из-за Спартака...

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