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Марез, Де Брюйне, Фоден – в основе «Манчестер Сити»; Савич, Фелиш, Гризманн выйдут у «Атлетико»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Сити».

«Атлетико»: Облак, Лоди, Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар, Коке, Фелиш, Гризманн.

Запасные: Леком, Васс, Эрмосо, Врсалько, Де Пауль, Карраско, Серрано, Суарес, Корреа, Кунья.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Силва, Марез, Де Брюйне, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Эдози, МакЭйти, Лавиа.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Ванда Метрополитано», которая начнется в 22:00 по Москве.

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Источник: Бомбардир.ру

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