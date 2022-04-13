Парехо: «Нагельсман говорил, что хотел бы все решить в первом матче. Иногда можно плюнуть в воздух и испачкать лицо»

Полузащитник Дани Парехо обвинил тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана в неуважении к «Вильярреалу»

«Когда состоялась жеребьевка, тренер «Баварии», с которым я не знаком, проявил неуважение к «Вильярреалу», сказав, что хотел бы все решить в первом матче.

Иногда можно плюнуть в воздух и испачкать лицо», – сказал Парехо.