Парехо: «Нагельсман говорил, что хотел бы все решить в первом матче. Иногда можно плюнуть в воздух и испачкать лицо»

Полузащитник Дани Парехо обвинил тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана в неуважении к «Вильярреалу»
«Когда состоялась жеребьевка, тренер «Баварии», с которым я не знаком, проявил неуважение к «Вильярреалу», сказав, что хотел бы все решить в первом матче.
Иногда можно плюнуть в воздух и испачкать лицо», – сказал Парехо.
- «Бавария» вылетела из 1/4 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.
- «Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.
- «Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ во второй раз в истории.
Источник: Spox