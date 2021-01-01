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Парехо: «Нагельсман говорил, что хотел бы все решить в первом матче. Иногда можно плюнуть в воздух и испачкать лицо»

Полузащитник Дани Парехо обвинил тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана в неуважении к «Вильярреалу»

«Когда состоялась жеребьевка, тренер «Баварии», с которым я не знаком, проявил неуважение к «Вильярреалу», сказав, что хотел бы все решить в первом матче.

Иногда можно плюнуть в воздух и испачкать лицо», – сказал Парехо.

  • «Бавария» вылетела из 1/4 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.
  • «Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.
  • «Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ во второй раз в истории.

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Источник: Spox

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