«Лига фермеров». «Вильярреал» высмеял скептиков

А какой смысл имеет население Вильярреала? Там что, местные жители в клубе играют? Сомневаюсь.
Пресс-служба «Вильярреала» пошутила над людьми, которые считают клуб маленьким. Накануне испанцы прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов «Баварию».
«Маленький клуб. [Тогда это] УЕФА Лига фермеров», – подразумевает изображение «Вильярреала».
- Население Вильярреала – менее 52 тысяч человек.
- «Вильярреал» во 2-й раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
- За оба матча против «Баварии» испанцы нанесли 2 удара в створ.