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«Лига фермеров». «Вильярреал» высмеял скептиков

Пресс-служба «Вильярреала» пошутила над людьми, которые считают клуб маленьким. Накануне испанцы прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов «Баварию».

«Маленький клуб. [Тогда это] УЕФА Лига фермеров», – подразумевает изображение «Вильярреала».

  • Население Вильярреала – менее 52 тысяч человек.
  • «Вильярреал» во 2-й раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
  • За оба матча против «Баварии» испанцы нанесли 2 удара в створ.

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Источник: твиттер «Вильярреала»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11270

    BRO_football 18 минут назад

    А какой смысл имеет население Вильярреала? Там что, местные жители в клубе играют? Сомневаюсь.

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    Рейтинг: +2519

    swot1205 1 час назад

    Красавцы, подкол, просто бомба!!!!!

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