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Нагельсман получил 450 угроз смерти после вылета «Баварии» из ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал, с какими проблемами столкнулся в связи с вылетом команды из Лиги чемпионов.

«Я знаю, что меня всегда будут критиковать со всех сторон. Это нормально, с этим я могу справиться.

Но 450 угроз смерти – это уже не так просто. И одно дело, когда люди хотят убить меня, но они атаковали и мою маму, которая вообще не интересуется футболом», – сказал Нагельсман.

  • «Бавария» вылетела из ЛЧ от «Вильярреала».
  • Немцы в гостях уступили со счетом 0:1, а дома сыграли вничью 1:1.
  • Для Нагельсмана это дебютный сезон в мюнхенской команде.

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Источник: BBC

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Комментарии4
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    Рейтинг: +491

    Suvorov51 1 час назад

    Одно слово гейропа. да простят меня люди нормальные это просто В.Ы.Б.Л.Я.Д.К.И.

    0
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    Рейтинг: +14880

    KLIM777 1 час назад

    Западное, цивилизованное общество)))

    0
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    Рейтинг: +62066

    portero 2 часа назад

    а что угрозы не уголовно наказуемы или это только петушар у власти везде защищают????

    2
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    Рейтинг: +1982

    ItalianFootball 3 часа назад

    Была бы Италия за 20к бы перевалило бы(((

    0
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