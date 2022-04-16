Нагельсман получил 450 угроз смерти после вылета «Баварии» из ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал, с какими проблемами столкнулся в связи с вылетом команды из Лиги чемпионов.
«Я знаю, что меня всегда будут критиковать со всех сторон. Это нормально, с этим я могу справиться.
Но 450 угроз смерти – это уже не так просто. И одно дело, когда люди хотят убить меня, но они атаковали и мою маму, которая вообще не интересуется футболом», – сказал Нагельсман.
- «Бавария» вылетела из ЛЧ от «Вильярреала».
- Немцы в гостях уступили со счетом 0:1, а дома сыграли вничью 1:1.
- Для Нагельсмана это дебютный сезон в мюнхенской команде.
Источник: BBC