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Почеттино: «Для «ПСЖ» и Мбаппе будет лучше, если он останется»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал будущее в клубе нападающего Килиана Мбаппе.

«Как тренер, я хочу лучшего для Килиана и для клуба. Для «ПСЖ» и Мбаппе будет лучше, если он останется. Переговоры продолжаются.

Могу ли я сделать его капитаном в матче с «Клермоном»? Я рассматриваю кандидатуру Килиана», – сказал Почеттино.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 17 ассистов в 38 матчах.
  • 23-летний француз может в июле стать свободным агентом.
  • Его хочет подписать «Реал».

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Источник: RMC Sport

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Комментарии3
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    Рейтинг: +306

    SpartakMoskwa 8 часов назад

    Для ПСЖ и Мбаппе будет лучше если ты уйдешь

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    Рейтинг: +1973

    ItalianFootball 9 часов назад

    Очень аргументировано. В 90ые такое бы вообще за угрозу приняли.

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    Рейтинг: +939

    mama1991 10 часов назад

    Да пусть гниет в этом парише, хороня свою молодость

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