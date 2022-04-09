Почеттино: «Для «ПСЖ» и Мбаппе будет лучше, если он останется»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал будущее в клубе нападающего Килиана Мбаппе.

«Как тренер, я хочу лучшего для Килиана и для клуба. Для «ПСЖ» и Мбаппе будет лучше, если он останется. Переговоры продолжаются.

Могу ли я сделать его капитаном в матче с «Клермоном»? Я рассматриваю кандидатуру Килиана», – сказал Почеттино.