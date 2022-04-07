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  • Евсеев: «Карпин хочет в сборной играть в тот же футбол, что и в «Ростове»

Евсеев: «Карпин хочет в сборной играть в тот же футбол, что и в «Ростове»

7 апреля 2022, 12:41
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопросы о сборной России.

«Карпин хочет играть в тот же быстрый, агрессивный футбол, что и в «Ростове». Но в некоторых матчах соперники заставляли обороняться.

Я бы тоже хотел с «Уфой» всегда играть в открытый футбол. Но если бы я так делал, со мной расстались бы сильно раньше.

Матч с Хорватией смотрел, но не очень внимательно. Хотя нашу последнюю игру 2021 года перенесли на час назад, чтобы посмотреть матч Хорватия – Россия. В итоге мы совместили командный банкет с просмотром футбола.

Чья сборная понятнее – Карпина или Черчесова? Любого. Капелло мне тоже был понятен. У него Кокорин вообще был лучшим игроком. Использовались его лучшие качества – он не бегал по флангам, а играл центрального нападающего.

Черчесов тоже играл на своих плюсах, тщательно готовился к каждому сопернику. Вспомните игру с Хорватией на чемпионате мира, когда Дзюба приходил к крайнему защитнику, чтобы не бороться с двухметровым Ловреном, а в середину смещался Черышев.

Саламыч делал это и в «Амкаре». Там Пеев уходил в середину, а Сираков – на фланг», – рассказал Евсеев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Шинник Карпин Валерий Евсеев Вадим
Комментарии (1)
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Soccerdealer63
1649328853
Евсеев... просто МЭТР тренерского мирового цеха!))) Как футболист, он нам всем запомнился сказанным на камеру словом, начинающимся на "ху..", а как тренер, видимо, остантсяв памяти, как ... Как!!!??? Он ещё работает где-то??? Подождём... а там всё будет ясно)))
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