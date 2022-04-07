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Семак: «У Дзюбы нормальная форма. Любая серия заканчивается. Его голы придут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о безголевой серии форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба и сам знает, что не забивает долго. В начале чемпионата у него была такая же серия. Форма у него нормальная. С «Сочи» были моменты. Он старается, выкладывается. И это нас радует.

Любая серия заканчивается. И его голы придут. Главное, чтобы команда забивала. И все действия Артема были на пользу команды», – сказал Семак.

  • После зимней паузы Дзюба отличился 2 раза в 8 матчах.
  • Его серия без забитых голов – 4 игры.
  • Следующий соперник «Зенита» – «Ахмат» (9 апреля).

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Источник: Sport24

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07.04.2022 11:40
Комментарии5
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    Рейтинг: +16402

    Garrincha58 7 апреля, 18:23

    ничего Семака не учит давай жди ещё лет несколько пока этот Д....совсем перестанет хотя бы трусцой передвигаться

    0
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    Рейтинг: +13419

    NewLife 7 апреля, 15:16

    "Главное, чтобы команда забивала" Главное, чтобы Газпром продолжал вас спонсировать.

    0
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    Рейтинг: +7075

    серега кашин 7 апреля, 12:16

    ну какому-нибудь аутсайдеру настреляет полную авоську

    0
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    Рейтинг: +225

    Азбука > серега кашин 7 апреля, 13:50

    Так пусть и другие форварды настреляют авоськи аутсайдерам. В чём проблема?

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    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 7 апреля, 11:52

    Зачем банить если можно регестрироватся снова и снова и так до бесконечности

    0
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