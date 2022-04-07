Семак: «У Дзюбы нормальная форма. Любая серия заканчивается. Его голы придут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о безголевой серии форварда Артема Дзюбы.
«Дзюба и сам знает, что не забивает долго. В начале чемпионата у него была такая же серия. Форма у него нормальная. С «Сочи» были моменты. Он старается, выкладывается. И это нас радует.
Любая серия заканчивается. И его голы придут. Главное, чтобы команда забивала. И все действия Артема были на пользу команды», – сказал Семак.
- После зимней паузы Дзюба отличился 2 раза в 8 матчах.
- Его серия без забитых голов – 4 игры.
- Следующий соперник «Зенита» – «Ахмат» (9 апреля).
Источник: Sport24