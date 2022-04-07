Семак: «У Дзюбы нормальная форма. Любая серия заканчивается. Его голы придут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о безголевой серии форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба и сам знает, что не забивает долго. В начале чемпионата у него была такая же серия. Форма у него нормальная. С «Сочи» были моменты. Он старается, выкладывается. И это нас радует.

Любая серия заканчивается. И его голы придут. Главное, чтобы команда забивала. И все действия Артема были на пользу команды», – сказал Семак.