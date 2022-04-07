Евсеев: «Я теперь ставлю атакующий футбол, но вы же об этом не напишете»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о том, что у него репутация сторонника оборонительного футбола.

«За мной закрепилась слава тренера, который играет в оборонительный футбол. Несправедливо ли это? Хорошо, я ставил оборонительный футбол в «Уфе». Теперь ставлю атакующий в «Шиннике», но вы же об этом не напишете.

ФНЛ-2 никому не интересна. Хотя всe начинается именно оттуда», – сказал Евсеев.