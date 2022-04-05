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    Орлов: «Дзюба осиротел после отъезда Азмуна. Сейчас Артема мало кто понимает на поле»

    Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о безголевой серии форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали.

    Помните, был момент, когда они вдвоeм были лучшими бомбардирами РПЛ? Было взаимопонимание, была взаимозаменяемость. Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведeт борьбу за мяч. Но он сам мало отскакивает назад, так что к нему тоже есть вопросы.

    Посмотрите, как Левандовски играет. Бензема тоже умеет оторваться от опекуна. А Дзюба всe время получает мяч в статичном положении, в борьбу. Он сам должен быть манeвреннее, действовать по всему фронту атаки. Но это от него зависит», – сказал Орлов.

    • После зимней паузы Дзюба отличился 2 раза в 8 матчах.
    • Его серия без забитых голов – 4 игры.
    • Азмун в январе ушел в «Байер».

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2022 16:40
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 апреля 2022, 10:40

      Да его просто забыли на поле. Никаких навесов в его сторону.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 5 апреля 2022, 23:03

      Дзюба маневреннее?
      Не пугайте его.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 5 апреля 2022, 20:45

      Мало взаимности стало не только на поле, она потерялась и в раздевалке (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 5 апреля 2022, 18:41

      Да и Артем сейчас мало что понимает на поле...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      KPCC-SPB 5 апреля 2022, 18:27

      надо было зимой этого клоуна в Рубин продавать, пользы от него сейчас никакой

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий > KPCC-SPB 5 апреля 2022, 19:38

      Ничего это кто вылез! И даже лайкнул моё сообщение.
      Но как писал ересь и оскорбления, так и продолжаешь. Этот аккаунт тоже в бан отправить?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 5 апреля 2022, 18:01

      У него есть рука

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > altezzik 5 апреля 2022, 18:42

      РУКАку.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий 5 апреля 2022, 17:02

      А уж в раздевалеке Артём совсем закисает! =)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2228

      шахта Заполярная > Павелий 5 апреля 2022, 20:02

      Даже пестик опустился.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2022, 16:58

      Орлов ты уже всех достал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto > Garrincha58 5 апреля 2022, 17:01

      во во.....мы уж и забыли про тебя и твой голос...но нет вылезет таки.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 5 апреля 2022, 16:57

      бревно всегда стоит на месте----зачем бегать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2053

      almanev 5 апреля 2022, 16:55

      Овдовел, а не осиротел

      6
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      ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 > almanev 5 апреля 2022, 16:59

      нет просто любимая жена уехала

      2
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