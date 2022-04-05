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  • Орлов: «Дзюба осиротел после отъезда Азмуна. Сейчас Артема мало кто понимает на поле»

Орлов: «Дзюба осиротел после отъезда Азмуна. Сейчас Артема мало кто понимает на поле»

5 апреля 2022, 16:40
13

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о безголевой серии форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали.

Помните, был момент, когда они вдвоeм были лучшими бомбардирами РПЛ? Было взаимопонимание, была взаимозаменяемость. Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведeт борьбу за мяч. Но он сам мало отскакивает назад, так что к нему тоже есть вопросы.

Посмотрите, как Левандовски играет. Бензема тоже умеет оторваться от опекуна. А Дзюба всe время получает мяч в статичном положении, в борьбу. Он сам должен быть манeвреннее, действовать по всему фронту атаки. Но это от него зависит», – сказал Орлов.

  • После зимней паузы Дзюба отличился 2 раза в 8 матчах.
  • Его серия без забитых голов – 4 игры.
  • Азмун в январе ушел в «Байер».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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almanev
1649166906
Овдовел, а не осиротел
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nik55
1649167058
бревно всегда стоит на месте----зачем бегать
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Garrincha58
1649167129
Орлов ты уже всех достал
Ответить
Павелий
1649167361
А уж в раздевалеке Артём совсем закисает! =)
Ответить
altezzik
1649170865
У него есть рука
Ответить
KPCC-SPB
1649172451
надо было зимой этого клоуна в Рубин продавать, пользы от него сейчас никакой
Ответить
Persona_non_Grata
1649180732
Мало взаимности стало не только на поле, она потерялась и в раздевалке (((
Ответить
maygli
1649188995
Дзюба маневреннее? Не пугайте его.
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zigbert
1649230847
Да его просто забыли на поле. Никаких навесов в его сторону.
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