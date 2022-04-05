Орлов: «Дзюба осиротел после отъезда Азмуна. Сейчас Артема мало кто понимает на поле»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о безголевой серии форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали.

Помните, был момент, когда они вдвоeм были лучшими бомбардирами РПЛ? Было взаимопонимание, была взаимозаменяемость. Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведeт борьбу за мяч. Но он сам мало отскакивает назад, так что к нему тоже есть вопросы.

Посмотрите, как Левандовски играет. Бензема тоже умеет оторваться от опекуна. А Дзюба всe время получает мяч в статичном положении, в борьбу. Он сам должен быть манeвреннее, действовать по всему фронту атаки. Но это от него зависит», – сказал Орлов.

После зимней паузы Дзюба отличился 2 раза в 8 матчах.

Его серия без забитых голов – 4 игры.

Азмун в январе ушел в «Байер».

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