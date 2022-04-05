Жирков – о травме на Евро: «Прошeл МРТ и понял – жопа»

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о травме, полученной во время Евро-2020.

«Я был только на одном матче Евро-2020. На второй игре я уже сидел на трибуне. До последней минуты верил.

С датчанами хорошо выглядели в первом тайме. У них не особо получалось, а во втором – у нас всe сломалось. Были и индивидуальные ошибки, и командные. Хотя все старались, готовились практически в таком же режиме, как и к ЧМ-2018.

Понял, что для меня турнир закончился на 43-й минуте в первом же матче, когда получил травму. Пытался понять ощущения в ноге, но уже осознавал: что-то не так.

Думал, обычный надрыв, но сделал пару движений и убедился, что не продолжу игру. А уже на следующий день я прошeл МРТ и понял – жопа», — сказал Жирков.

Сборная Россис не вышла из группы на Евро-2020.

В августе Жиркову исполнится 39 лет.

Он не играет из-за травмы с 6 марта.

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