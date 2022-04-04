Сутормин: «В «Зените» все понимают, что впереди семь финалов. Надо улучшать игру»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал ничью с «Сочи» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

– Может быть, пауза в чемпионате несколько сбила «Зенит» с ритма?

– Я бы так не сказал. В то же время надо отдать должное «Сочи». Очень организованная команда, которая хорошо играет в том числе на своем поле. Но все же те вещи, которые надо улучшить, стоит искать в себе.

– Команда после игры довольно долго не выходила из раздевалки. Был внутренний разговор?

– Да. Все понимают, что остается семь туров, в ходе которых непростые выездные матчи. Уже в следующем – с «Ахматом» в Грозном.

В таблице мы по-прежнему первые, но даже ничьих лучше не повторять. А значит, надо улучшать игру. И что впереди 7 финалов, это тоже все понимают. Надо выигрывать и решать задачу, которую мы уже не раз решали.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отрыв от «Динамо» – 3 очка.

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