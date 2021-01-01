Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
3 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?

Сутормин: «В «Зените» все понимают, что впереди семь финалов. Надо улучшать игру»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал ничью с «Сочи» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

– Может быть, пауза в чемпионате несколько сбила «Зенит» с ритма?

– Я бы так не сказал. В то же время надо отдать должное «Сочи». Очень организованная команда, которая хорошо играет в том числе на своем поле. Но все же те вещи, которые надо улучшить, стоит искать в себе.

– Команда после игры довольно долго не выходила из раздевалки. Был внутренний разговор?

– Да. Все понимают, что остается семь туров, в ходе которых непростые выездные матчи. Уже в следующем – с «Ахматом» в Грозном.

В таблице мы по-прежнему первые, но даже ничьих лучше не повторять. А значит, надо улучшать игру. И что впереди 7 финалов, это тоже все понимают. Надо выигрывать и решать задачу, которую мы уже не раз решали.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от «Динамо» – 3 очка.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Сутормин: «Мы «Зенит», мы три раза подряд выиграли РПЛ и постараемся сделать в четвертый» 9
Сутормин – об уходе из «Зенита»: «Русские футболисты в РПЛ на вес золота» 3
Сутормин: «Расстроились, что нам не дали сыграть с поляками. В плей-офф все было по силам» 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:27
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +49

    Аден 1 час назад

    не напрягайся пи с топол кривоногий, надорвешься. Дюков держит руку на пульсе, не даст бЗденитку в обиду.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11