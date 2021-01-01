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Булыкин: «Уверен, что Бариновым интересовалась не только «Валенсия»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал интерес «Валенсии» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

– Баринову подойдет различный стиль футбол. Я уверен, им интересовалась не только «Валенсия». Надеюсь, этим летом он где-то кажется.

— Он способен заиграть в испанском чемпионате?

— Да, способен. Но это будет длительная адаптация. Здесь другие тренеры, игроки, совсем другой чемпионат. Все это может на него повлиять.

— Баринову 25. Это расцвет сил?

— Да. Я уехал в европейский чемпионат намного позже. У Баринова еще есть время закрепиться и адаптироваться к загранице. Если он ставит перед собой высокие цели, то нужно уезжать в сильный чемпионат и проявлять себя там.

  • В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 25 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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