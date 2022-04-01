Евсеев показал фото из поезда, на котором «Шинник» добирается в Санкт-Петербург

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал фото из купе поезда, на котором команда отправилась в Санкт-Петербург на матч ФНЛ-2 со «Звездой».
«Купе специалистов. Обсудили все, что нужно. Насколько возможно, выспались. Завтра первый официальный матч года со «Звездой». Межсезонье позади», – написал Евсеев в телеграме.
- Евсеев тренирует «Шинник» с лета 2021 года.
- Его команда заняла первое место таблице ФНЛ-2 группы 2-2 в первой части сезона.
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Источник: телеграм-канал Вадима Евсеева