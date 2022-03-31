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Сутормин – об уходе из «Зенита»: «Русские футболисты в РПЛ на вес золота»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

— Зимой было много информации — ты то в «Динамо» уходишь, то еще куда-то. Сколько в этом правды?

— Никаких конкретных предложений не было и пока нет. Понятно, что русские футболисты у нас в лиге на вес золота. Но лично ко мне никто не обращался. А разговоры о том, что кто-то кем-то интересуются, были всегда.

— Но на тебя эта ситуация не давила? В конце прошлого года ты почти не выходил за «Зенит». Параллельно появлялась информация, что тебя хотят другие клубы.

— Как бы банально это ни звучало, но мое дело — работать. Сегодня ты играешь меньше, завтра больше. И когда у тебя появляется шанс выйти на поле, нужно быть к этому готовым, а не думать о том, что кто-то там тобой интересуется.

  • Контракт Сутормина истекает 30 июня.
  • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 25 матчах.

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Источник: Sport24

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