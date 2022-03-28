ФИФА отстранит Россию на два года или бессрочно. РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию (Нобель Арустамян)

РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола в случае возможной приостановки членства в ФИФА, сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Главное для российского футбола событие на этой неделе – заседание конгресса ФИФА в Дохе. Его итоги могут оказать влияние в проекции нескольких ближайших лет, а то и десятилетий. Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. Ближайшее заседание – в этот четверг, 31 марта.

На нем будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. При этом еще пару недель назад казалось, что ФИФА в целом не включит тему России в повестку дня ближайшего заседания – в международной федерации хотели отсрочки по крайней мере до лета.

Правда, тот или иной вопрос может поднять и кто-то из делегатов. Несколько футбольных ассоциаций из европейских стран призвали к тому, чтобы все-таки обсудить судьбу РФС уже в конце марта. Как бы ни уходил от темы ФИФА, эти федерации настаивали на своем.

Еще раз обращу внимание на позицию ФИФА – относительно спокойную по сравнению с другими спортивными федерациями. В ФИФА скорее стремились сглаживать углы и отложить вопрос.

Возьмем тему со стыковыми матчами ЧМ-2022. До последнего не исключалось, что их перенесут или проведут на нейтральном поле. Только когда все участники (Польша, Швеция, Чехия) отказались играть с Россией где бы то ни было, ФИФА пришлось исключить сборную из борьбы за попадание в Катар.

Вот и сейчас международная федерация пыталась отложить вопрос. И все-таки он будет затронут.

К слову, все еще неясно, будет ли делегация от РФС присутствовать в Дохе. Но в любом случае вероятность того, что вопрос о членстве РФС конгресс рассмотрит, максимальная.

Что ждет Россию? Вижу два варианта, о которых говорят в кулуарах:

Легкий: дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания.

Бессрочная приостановка членства РФС . Только через неопределенное время Россия может вернуться к вопросу о своем статусе.

Какой выход из ситуации? Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Яркий пример такого трансфера – Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии – нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии.

Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств – матчи между с условными Ливией, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с девяностых.

Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути – в кулуарах о такой опции говорят весьма активно. Смена прописки чуть смягчит дискурс вокруг российского футбола. Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, а в Азии такого давления нет.

А пока вероятность серьезных санкций в отношении российского футбола предельно высока», – написал Арустамян в телеграме.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

Россия состоит в ФИФА с 1912 года.

Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery