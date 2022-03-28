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  • ФИФА отстранит Россию на два года или бессрочно. РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию (Нобель Арустамян)

ФИФА отстранит Россию на два года или бессрочно. РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию (Нобель Арустамян)

28 марта 2022, 17:05
16

РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола в случае возможной приостановки членства в ФИФА, сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Главное для российского футбола событие на этой неделе – заседание конгресса ФИФА в Дохе. Его итоги могут оказать влияние в проекции нескольких ближайших лет, а то и десятилетий. Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. Ближайшее заседание – в этот четверг, 31 марта.

На нем будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. При этом еще пару недель назад казалось, что ФИФА в целом не включит тему России в повестку дня ближайшего заседания – в международной федерации хотели отсрочки по крайней мере до лета.

Правда, тот или иной вопрос может поднять и кто-то из делегатов. Несколько футбольных ассоциаций из европейских стран призвали к тому, чтобы все-таки обсудить судьбу РФС уже в конце марта. Как бы ни уходил от темы ФИФА, эти федерации настаивали на своем.

Еще раз обращу внимание на позицию ФИФА – относительно спокойную по сравнению с другими спортивными федерациями. В ФИФА скорее стремились сглаживать углы и отложить вопрос.

Возьмем тему со стыковыми матчами ЧМ-2022. До последнего не исключалось, что их перенесут или проведут на нейтральном поле. Только когда все участники (Польша, Швеция, Чехия) отказались играть с Россией где бы то ни было, ФИФА пришлось исключить сборную из борьбы за попадание в Катар.

Вот и сейчас международная федерация пыталась отложить вопрос. И все-таки он будет затронут.

К слову, все еще неясно, будет ли делегация от РФС присутствовать в Дохе. Но в любом случае вероятность того, что вопрос о членстве РФС конгресс рассмотрит, максимальная.

Что ждет Россию? Вижу два варианта, о которых говорят в кулуарах:

  • Легкий: дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания.
  • Бессрочная приостановка членства РФС. Только через неопределенное время Россия может вернуться к вопросу о своем статусе.

Какой выход из ситуации? Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Яркий пример такого трансфера – Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии – нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии.

Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств – матчи между с условными Ливией, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с девяностых.

Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути – в кулуарах о такой опции говорят весьма активно. Смена прописки чуть смягчит дискурс вокруг российского футбола. Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, а в Азии такого давления нет.

А пока вероятность серьезных санкций в отношении российского футбола предельно высока», – написал Арустамян в телеграме.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.
  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
  • Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Арустамян Нобель
Комментарии (16)
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piligrim1986
1648478579
ну а че, давайте в азию,там и шансов поболе
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nominum
1648479178
И как играть в Азии, если ФИФА приостановит наше членство? Ведь Азиатская конфедерация футбола подчиняется ФИФА? И опять же там самураи и австралопитеки не будут играть с нами, ибо сосут у пиндосов.
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Из Твери Леха
1648480334
какая дисквалификация, какое наказание? Они там совсем ё*нулись что ли? за что??? спорт ведь вне политики?
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Алекс636363
1648480934
и кому нужна эта азиатская конфедерация? да и япония, австралия и корея не захотят. а попадем на чемпионат мира - автоматически станем чемпионами мира из-за отказа всех играть с нами. по ходу, придется организовать альтернативную мировую федерацию футбола со штаб-квартирой в питере и восемью сборными - россии, украины, белоруссии, крыма, ДНР и ЛНР, а также Абхазии и Южной Осетии. Чемпионство мира обеспечено россии)
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nemolod
1648481836
В 1973 году уже был прецедент-в Чили произошел военный переворот,а у сборной СССР тогда должен был состояться ответный стыковой матч и наша Федерация футбола предложила перенести игру на нейтральное поле . И что же? В итоге та же ФИФА, закрыв глаза на пиночетовские расправы,обязала нашу сборную играть в Сантьяго-наша команда естественно отказалась и за это ей было присуждено техническое поражение в итоге наша сборная пропустила ЧМ-74! А теперь ФИФА снова отстранила нашу сборную,причем просто отстранила-ну и что снова перед этими продажными чиновниками кланяться да еще им и деньги платить за это? Да уж лучше действительно войти в Суперлигу (за деньги примут) и участвовать там без всяких фиф и у-е*б* и*ф!
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Кузьмич на трибуне
1648571277
Ну и как после всего этого смотреть на то , что фашисты нас коллективно отстранили. Страны активно поддерживающие фашизм не простят нам уничтожение фашистского логова. И какой смысл горевать о УЕФА?
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rash1959
1648620910
Радует, что так много разных мнений, и в то же время огорчает, что все они ТУПЫЕ. Разные варианты надо было предлагать на всевозможных выборах, для улучшения жизни как внутри страны, так и улучшения отношений с другими снаружи . Теперь можно только обсасывать последствия. Сосать придётся долго.
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