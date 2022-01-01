Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

ФИФА отстранит Россию на два года или бессрочно. РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию (Нобель Арустамян)

РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола в случае возможной приостановки членства в ФИФА, сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Главное для российского футбола событие на этой неделе – заседание конгресса ФИФА в Дохе. Его итоги могут оказать влияние в проекции нескольких ближайших лет, а то и десятилетий. Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. Ближайшее заседание – в этот четверг, 31 марта.

На нем будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. При этом еще пару недель назад казалось, что ФИФА в целом не включит тему России в повестку дня ближайшего заседания – в международной федерации хотели отсрочки по крайней мере до лета.

Правда, тот или иной вопрос может поднять и кто-то из делегатов. Несколько футбольных ассоциаций из европейских стран призвали к тому, чтобы все-таки обсудить судьбу РФС уже в конце марта. Как бы ни уходил от темы ФИФА, эти федерации настаивали на своем.

Еще раз обращу внимание на позицию ФИФА – относительно спокойную по сравнению с другими спортивными федерациями. В ФИФА скорее стремились сглаживать углы и отложить вопрос.

Возьмем тему со стыковыми матчами ЧМ-2022. До последнего не исключалось, что их перенесут или проведут на нейтральном поле. Только когда все участники (Польша, Швеция, Чехия) отказались играть с Россией где бы то ни было, ФИФА пришлось исключить сборную из борьбы за попадание в Катар.

Вот и сейчас международная федерация пыталась отложить вопрос. И все-таки он будет затронут.

К слову, все еще неясно, будет ли делегация от РФС присутствовать в Дохе. Но в любом случае вероятность того, что вопрос о членстве РФС конгресс рассмотрит, максимальная.

Что ждет Россию? Вижу два варианта, о которых говорят в кулуарах:

  • Легкий: дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания.
  • Бессрочная приостановка членства РФС. Только через неопределенное время Россия может вернуться к вопросу о своем статусе.

Какой выход из ситуации? Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Яркий пример такого трансфера – Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии – нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии.

Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств – матчи между с условными Ливией, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с девяностых.

Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути – в кулуарах о такой опции говорят весьма активно. Смена прописки чуть смягчит дискурс вокруг российского футбола. Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, а в Азии такого давления нет.

А пока вероятность серьезных санкций в отношении российского футбола предельно высока», – написал Арустамян в телеграме.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.
  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
  • Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Карпин: «Буду рекомендовать нашим игрокам принимать предложения из хороших чемпионатов»
Карпин – о совмещении работы в сборной и «Ростове»: «Могу получать драйв каждые выходные» 1
УЕФА компенсирует России расходы на организацию финала ЛЧ в Санкт-Петербурге 1
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:05
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +23990

    bset 17 минут назад

    Не совсем понятно, причем тут сборная наша и к чему настолько жесткие санкции. Также непонятно, как это поможет остановить спецоперацию. Выглядит так, что европейские чиновники слишком вошли во вкус и рубят там, где рубить, казалось бы, нет смысла. В любом случае, сказать за это спасибо надо одному конкретному человеку.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5165

    Павелий > bset 14 минут назад

    Байдену? Леви? Соросу? Турчинову?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +198

    Азбука > bset 11 минут назад

    Русофобия ищет повод, а не смысл.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +67

    Vot ono cho patsany, vot > Павелий 5 минут назад

    Я скажу --спасибо пукину

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +67

    Vot ono cho patsany, vot > Stavr007 4 минуты назад

    Япония точно не ждет.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +219

    Stavr007 > bset 3 минуты назад

    это называется полная изоляция, прикинь как спортсменам дерьмово когда не выступаешь на нормальных соревнованиях? все детство потели, чтобы засветится где либо, а в итоге этого не дают сделать
    p.s а ждут ли их в азии?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +23990

    bset > Азбука 3 минуты назад

    Те, кто повод искали, его нашли. А сейчас пытаются всю страну убедить, что повод реальный, а не выдуманный.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +67

    Vot ono cho patsany, vot > Азбука 40 секунд назад

    Может все не из за русофобии ? Допустим если кто то войну ( запрещенное слово) начал, может это причина ?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11