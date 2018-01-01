Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

Русский может стать официальным языком ФИФА

ФИФА на ближайшем конгрессе рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации. В него уже входят английский, французский, немецкий, испанский.

Помимо русского в число претендентов на статус официального языка ФИФА также входят арабский и португальский.

  • ФИФА отстранила сборную России от международных матчей.
  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
  • В 2018 году Россия провела чемпионат мира, который глава ФИФА Джанни Инфантино называл лучшим в истории.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Геркус: «Продажа акций «Локомотива» – техническая транзакция, которая ничего не значит»
Карпин: «Нынешняя сборная России однозначно сильнее, чем мой «Спартак». Там были не очень сильные футболисты»
Гурцкая: «Языджи моментально адаптировался. Знает все хорошие ночные заведения и рестораны Москвы» 1
Источник: L'Equipe

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:09
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +14878

    житель СПб 31 минуту назад

    Все очень просто: эти 5 языков являются официальными языками ООН. И кое-где еще помнят, что наша страна является одним из создателей современного международного правопорядка. Так что те, кто беспокоятся насчет гопоты - могут расслабиться.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1819

    Romio-xxx 2 часа назад

    Что за странные новости в это время?То заявки на ЧМ наш,то язык наш в ФИФА будет....Я инопланетянин может и ничего не понимаю???

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +81

    Samuray_apokalipsys > Romio-xxx 1 час назад

    больше похоже на какой-то тупой двусторонний троллинг

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9983

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Предполагаю , что на этот статус претендуют все языки , на которых говорят члены ФИФА.
    Но в силу последних событий, не исключаю что могут с русским языком и повременить. Вот местная гопота расстроится.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +64

    Slava52 > Alekxei Z. 2 часа назад

    Арабов ублажат. Их много и денег тоже

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9983

    Alekxei Z. > Slava52 1 час назад

    Всё это " ботва".
    Бомбардир только этим озабочен.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11