Русский может стать официальным языком ФИФА

Все очень просто: эти 5 языков являются официальными языками ООН. И кое-где еще помнят, что наша страна является одним из создателей современного международного правопорядка. Так что те, кто беспокоятся насчет гопоты - могут расслабиться.
ФИФА на ближайшем конгрессе рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации. В него уже входят английский, французский, немецкий, испанский.
Помимо русского в число претендентов на статус официального языка ФИФА также входят арабский и португальский.
- ФИФА отстранила сборную России от международных матчей.
- Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
- В 2018 году Россия провела чемпионат мира, который глава ФИФА Джанни Инфантино называл лучшим в истории.
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