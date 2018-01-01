Русский может стать официальным языком ФИФА

ФИФА на ближайшем конгрессе рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации. В него уже входят английский, французский, немецкий, испанский.

Помимо русского в число претендентов на статус официального языка ФИФА также входят арабский и португальский.

ФИФА отстранила сборную России от международных матчей.

Россия состоит в ФИФА с 1912 года.

В 2018 году Россия провела чемпионат мира, который глава ФИФА Джанни Инфантино называл лучшим в истории.

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