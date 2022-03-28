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  • Гилерме – о первом матче за 4 месяца: «Пытаюсь возвращаться в игру. Я не готов на 100%»

Гилерме – о первом матче за 4 месяца: «Пытаюсь возвращаться в игру. Я не готов на 100%»

28 марта 2022, 14:36

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о возвращении на поле после травмы в товарищеском матче с «Химками» (0:1). Он сыграл впервые с 20 ноября.

«Пытаюсь возвращаться в игру. Давно не играл. Не могу сказать, что я на 100 процентов готов, но процесс идeт и каждый день я всe ближе к ста. Я только две недели тренируюсь в общей группе. Посмотрим, что будет дальше.

Когда играем в холодную погоду, вратари всегда больше страдают. Особенно сегодня, мало моментов было. В первом тайме сыграл на выходе один раз и пенальти. Во втором тайме не было ни одного момента. Конечно, замерз чуть-чуть во второй половине» – сказал Гилерме.

  • 36-летний вратарь восстанавливается после операции на голеностопном суставе.
  • В этом сезоне Гилерме пропустил 19 голов в 18 матчах.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
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