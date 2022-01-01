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Определились 20 из 32 участников чемпионата мира в Катаре

Сборная Канады обеспечила себе выход на ЧМ-2022.

На данный момент известны 20 участников чемпионата мира в Катаре.

Это Катар (страна-организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай, Эквадор и Канада.

  • Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.
  • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Источник: «Бомбардир»

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