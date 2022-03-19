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  • Баженов: «Пусть судьи бегают с рациями, как в американском футболе, и объясняют людям решения»

Баженов: «Пусть судьи бегают с рациями, как в американском футболе, и объясняют людям решения»

19 марта 2022, 20:32
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил эпизод из матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). По его мнению, защитник нижегородцев Кирилл Гоцук должен был быть удален за фол против Айртона на последней минуте первого тайма.

«Пересмотрел один повтор, показалось, что жесткая накладка. Если увидеть характер травмы, что человека сразу меняют и на носилках, то надо просматривать такие эпизоды. По мне – это красная.

Ее надо было хотя бы разобрать. Объясняйте людям. Пусть, я уже не знаю, с рациями бегают, как в американском футболе. Я уже года два это предлагаю – пусть бегают с рациями и объясняют все эти ситуации, причем тезисно. По-моему все от этого выиграют. Футбол станет суперзрелищем»., – сказал Баженов.

  • Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
  • Во 2-м тайме «Спартак» не реализовал пенальти.
  • Баженов сейчас играет в ФНЛ-2 за «Олимп-Долгопрудный-2».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Баженов Никита
Комментарии (2)
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NewLife
1647727068
Было бы прикольно.
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Борисыч1
1647763294
Баженов не понимает, что футбол не для тех, кто на стадионе, а для тех кто у телевизоров. И основной доход футбола от продажи прав на тв-показ. А те, кто на стадике и так получают драйв от процесса прямого участия в событиях и, в принципе, на них и не обращают внимания. Суперзелища и без беготни с рациями хватает.
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