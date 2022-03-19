Баженов: «Пусть судьи бегают с рациями, как в американском футболе, и объясняют людям решения»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил эпизод из матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). По его мнению, защитник нижегородцев Кирилл Гоцук должен был быть удален за фол против Айртона на последней минуте первого тайма.

«Пересмотрел один повтор, показалось, что жесткая накладка. Если увидеть характер травмы, что человека сразу меняют и на носилках, то надо просматривать такие эпизоды. По мне – это красная.

Ее надо было хотя бы разобрать. Объясняйте людям. Пусть, я уже не знаю, с рациями бегают, как в американском футболе. Я уже года два это предлагаю – пусть бегают с рациями и объясняют все эти ситуации, причем тезисно. По-моему все от этого выиграют. Футбол станет суперзрелищем»., – сказал Баженов.

Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.

Во 2-м тайме «Спартак» не реализовал пенальти.

Баженов сейчас играет в ФНЛ-2 за «Олимп-Долгопрудный-2».

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery