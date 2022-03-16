Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дрейер: «Надеюсь, вернусь в «Рубин» 1 июля в хорошей форме»

16 марта 2022, 16:59
1

Полузащитник Андерс Дрейер прокомментировал переход из «Рубина» в «Мидтьюлланд».

Датчанин приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись нововведением ФИФА.

«Я очень счастлив, что у меня появилась возможность вернуться в «Мидтьюлланд». Я знаю клуб, и это прекрасное место, где можно играть прямо сейчас.

Надеюсь, что вернусь в казанский «Рубин» 1 июля в такой же хорошей форме», – сказал Дрейер.

  • Дрейер перешел в «Рубин» летом 2021 года из «Мидтьюлланда» за 7 миллионов евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
  • В этом сезоне Дрейер забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Еще по теме:
10 лучших игроков МЛС по версии Goal
Стало известно, сколько «Рубин» заработал на продаже Дрейера 3
«Мидтьюлланд» выкупил у «Рубина» Дрейера
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мидтьюлланд Рубин Дрейер Андерс
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1647452155
Никуда ты не вернешься...
Ответить
Главные новости
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
3
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
18
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
14
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
8
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Все новости
Все новости
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
18
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
13
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
8
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
13
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
24
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+