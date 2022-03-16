Дрейер: «Надеюсь, вернусь в «Рубин» 1 июля в хорошей форме»

Полузащитник Андерс Дрейер прокомментировал переход из «Рубина» в «Мидтьюлланд».

Датчанин приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись нововведением ФИФА.

«Я очень счастлив, что у меня появилась возможность вернуться в «Мидтьюлланд». Я знаю клуб, и это прекрасное место, где можно играть прямо сейчас.

Надеюсь, что вернусь в казанский «Рубин» 1 июля в такой же хорошей форме», – сказал Дрейер.

Дрейер перешел в «Рубин» летом 2021 года из «Мидтьюлланда» за 7 миллионов евро.

Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне Дрейер забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах.

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