РПЛ. «Ростов» в первом матче после возвращения Карпина победил «Рубин» благодаря автоголу

В 21-м туре чемпионата России «Ростов» на выезде обыграл «Рубин» со счетом 2:1.

Победным для гостей стал автогол Силвие Бегича.

Казанцы с 19-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Виталия Лисаковича.

«Ростов» набрал три очка в первом матче после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Полоз, 12; 0:2 – Бегич, 75 (в свои ворота); 1:2 – Кварацхелия, 77.

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Кузнецов, 77), Бегич, Тальби, Зуев (Тесленко, 71), Ломовицкий, Кучаев, Бакаев (Онугха, 27), Мусаев, Кварацхелия, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович (Калинин, 59; Мухин, 90+1), Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз (Голенков, 72), Соу (Комличенко, 58).

Предупреждения: Зуев, 55; Бегич, 81; Кварацхелия, 90+7 – Мелехин, 39; Сильянов, 57; Голенков, 77.

Удаление: Лисакович, 19 – нет.

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