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  • РПЛ. «Ростов» в первом матче после возвращения Карпина победил «Рубин» благодаря автоголу

РПЛ. «Ростов» в первом матче после возвращения Карпина победил «Рубин» благодаря автоголу

14 марта 2022, 20:59
25

В 21-м туре чемпионата России «Ростов» на выезде обыграл «Рубин» со счетом 2:1.

Победным для гостей стал автогол Силвие Бегича.

Казанцы с 19-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Виталия Лисаковича.

«Ростов» набрал три очка в первом матче после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Полоз, 12; 0:2 – Бегич, 75 (в свои ворота); 1:2 – Кварацхелия, 77.

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Кузнецов, 77), Бегич, Тальби, Зуев (Тесленко, 71), Ломовицкий, Кучаев, Бакаев (Онугха, 27), Мусаев, Кварацхелия, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович (Калинин, 59; Мухин, 90+1), Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз (Голенков, 72), Соу (Комличенко, 58).

Предупреждения: Зуев, 55; Бегич, 81; Кварацхелия, 90+7 – Мелехин, 39; Сильянов, 57; Голенков, 77.

Удаление: Лисакович, 19 – нет.

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Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Карпин Валерий
Комментарии (25)
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Bozigit
1647280831
Ростов набирает
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MaxRnD
1647280857
Переживаю за клинера ! Как бы не повесился с горя
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GoLenaStop
1647280914
Ростсельмаш победил заслуженно! Спасибо командам за игру!
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ySS
1647280916
Общими стараниями ростовчан и казанцев Ростов победил!) Очень нужные 3 очка!
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derrik2000
1647281065
Смотрел, правда, только второй тайм. Живенько. Скучать не давали обе команды. Матч СМОТРЕЛСЯ, а не с тоской поглядывал на часы в левом верхнем углу экрана. В общем, всем спасибо. Карпин взбодрил ростовчан.
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ilichkadr
1647281695
Земляки, с долгожданной победой!!!!!!!!!!!
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Spinorr
1647282310
С такой опорной зоной ловить нечего. Ростов играл куражно, но бестолково, победил заслуженно. Рубин в10ром не уступал особо, но и не мог оказать должного давления. Матч с ЦСКА будет очень трудно вытащить.
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zigbert
1647283531
В начале матча было небольшое преимущество Рубина но потом игра выравнялась и Ростову удалось забить гол. Почти тут же у Рубина был удален Лисакович. Ростов выглядел прилично, играя в гостях. Может быть присутствие Карпина вдохновило команду, хотя на поле появилось много молодых игроков. Ростов с победой!
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житель СПб
1647284870
Поздравляю Ростов и Карпина с такими нужными очками!
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житель СПб
1647285324
Ростов строит совсем новую, очень молодую команду. Удачи им.
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