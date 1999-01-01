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РПЛ. «Ростов» в первом матче после возвращения Карпина победил «Рубин» благодаря автоголу

В 21-м туре чемпионата России «Ростов» на выезде обыграл «Рубин» со счетом 2:1.

Победным для гостей стал автогол Силвие Бегича.

Казанцы с 19-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Виталия Лисаковича.

«Ростов» набрал три очка в первом матче после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Полоз, 12; 0:2 – Бегич, 75 (в свои ворота); 1:2 – Кварацхелия, 77.

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Кузнецов, 77), Бегич, Тальби, Зуев (Тесленко, 71), Ломовицкий, Кучаев, Бакаев (Онугха, 27), Мусаев, Кварацхелия, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович (Калинин, 59; Мухин, 90+1), Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз (Голенков, 72), Соу (Комличенко, 58).

Предупреждения: Зуев, 55; Бегич, 81; Кварацхелия, 90+7 – Мелехин, 39; Сильянов, 57; Голенков, 77.

Удаление: Лисакович, 19 – нет.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 20:59
Комментарии27
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    Рейтинг: +11811

    playsh 2 минуты назад

    Рад за Карпина в плане работы с командой Ростова,перерыв в работе принёс бы больше вреда ему,как тренеру,чем пользы.А там глядишь,и со сборной командой дела пойдут на поправку.Удачи,Валера.

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    Рейтинг: +14767

    житель СПб 1 час назад

    Ростов строит совсем новую, очень молодую команду. Удачи им.

    2
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    Рейтинг: +4630

    _Marqella_ 1 час назад

    Удаление сломало игру, помог судейка колхозникам...

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    Рейтинг: +538

    Riot Zero > _Marqella_ 38 минут назад

    Машунь, ну ты, как всегда.

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    Ответить
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    Рейтинг: +538

    Riot Zero > _Marqella_ 32 минуты назад

    Маш, обрекла Ростовскую область на заморозки, поставив лайк под моим постом.

    1
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    Рейтинг: +14767

    житель СПб 1 час назад

    Поздравляю Ростов и Карпина с такими нужными очками!

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    Рейтинг: +737

    Дубина 1 час назад

    Валерка молодец!
    Семенычу не кто еще не вызывал санитаров?

    2
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    Рейтинг: +94836

    zigbert 1 час назад

    В начале матча было небольшое преимущество Рубина но потом игра выравнялась и Ростову удалось забить гол. Почти тут же у Рубина был удален Лисакович. Ростов выглядел прилично, играя в гостях. Может быть присутствие Карпина вдохновило команду, хотя на поле появилось много молодых игроков.
    Ростов с победой!

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    Рейтинг: +16237

    Garrincha58 1 час назад

    если бы не удаление то матч был бы ещё интересней и вряд ли Ростов бы выиграл

    0
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    Рейтинг: +16019

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Видимо на радостях )))

    3
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    Рейтинг: +820

    Spinorr 1 час назад

    С такой опорной зоной ловить нечего. Ростов играл куражно, но бестолково, победил заслуженно. Рубин в10ром не уступал особо, но и не мог оказать должного давления.
    Матч с ЦСКА будет очень трудно вытащить.

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    Рейтинг: +13967

    ilichkadr 2 часа назад

    Земляки, с долгожданной победой!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +538

    Riot Zero > ilichkadr 1 час назад

    Товарищ прапорщик)))) и Вас с победой.

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