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  • «Рубин» попросил ЭСК разобрать работу Мешкова на матче с «Ростовом», указав на 13 ошибок

«Рубин» попросил ЭСК разобрать работу Мешкова на матче с «Ростовом», указав на 13 ошибок

16 марта 2022, 12:16
5

«Рубин» попросил ЭСК РФС оценить работу арбитра Виталия Мешкова на матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом», в частности, эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи.

Также клуб просит дать оценку качеству работы на матче судьи Виталия Мешкова и всей судейской бригады, учитывая, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», – сообщает пресс-служба клуба.

«Рубин» опубликовал видео всех спорных эпизодов в своем телеграм-канале.

  • «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Мешков Виталий
Комментарии (5)
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ab15488
1647426244
МЮ из за ошибки судьи вылетел из ЛЧ, но Рангник почему то не крыл матом судью, а всего лишь указал на ошибку. Леня же орал так, будто проиграл финал ЛЧ
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Garrincha58
1647427049
на полиграф его
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ySS
1647436119
Леонид, а помнишь как звали героя, который прокричал: "да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"? Правильно, Трус. Ищи проблемы в себе и своей, пока ещё, команде
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paracetamol
1647498784
Нытики! Зачем Лисакович Байрамяна сзади по ногам бал? Правильное удаление!
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