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«Рубин» попросил ЭСК разобрать работу Мешкова на матче с «Ростовом», указав на 13 ошибок

«Рубин» попросил ЭСК РФС оценить работу арбитра Виталия Мешкова на матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом», в частности, эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи.

Также клуб просит дать оценку качеству работы на матче судьи Виталия Мешкова и всей судейской бригады, учитывая, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», – сообщает пресс-служба клуба.

«Рубин» опубликовал видео всех спорных эпизодов в своем телеграм-канале.

  • «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14602

    Cleaner 27 минут назад

    Слуцкий, НЕ ПОЗОРЬСЯ!..(

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    Рейтинг: +16250

    Garrincha58 33 минуты назад

    на полиграф его

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    Рейтинг: +1419

    ab15488 46 минут назад

    МЮ из за ошибки судьи вылетел из ЛЧ, но Рангник почему то не крыл матом судью, а всего лишь указал на ошибку. Леня же орал так, будто проиграл финал ЛЧ

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    Рейтинг: +750

    Дубина 1 час назад

    Кол тебе Леня!!!

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    Рейтинг: +24375

    vladimir-7 > Дубина 1 час назад

    А вдруг он окажется прав?

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