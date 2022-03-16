«Рубин» попросил ЭСК разобрать работу Мешкова на матче с «Ростовом», указав на 13 ошибок

«Рубин» попросил ЭСК РФС оценить работу арбитра Виталия Мешкова на матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом», в частности, эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи.

Также клуб просит дать оценку качеству работы на матче судьи Виталия Мешкова и всей судейской бригады, учитывая, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», – сообщает пресс-служба клуба.

«Рубин» опубликовал видео всех спорных эпизодов в своем телеграм-канале.

«Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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