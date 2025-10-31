Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Накопали что-то интересное»: Рабинер – о внезапном окончании карьеры судьи Мешкова

«Накопали что-то интересное»: Рабинер – о внезапном окончании карьеры судьи Мешкова

Вчера, 22:41
11

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал внезапное окончание карьеры судьи Виталия Мешкова.

«Похоже, на этого товарища что-то интересное накопали службы глубинного бурения. Но ходу, видимо, теперь не дадут, оставят таинственное многоточие. Иначе так стремительно, прямо по ходу сезона, судейскую карьеру не завершают – хлебушка не только с маслом, но и с икоркой отчего ж добровольно лишаться? Только чтобы не лишиться чего-то большего.

Да и не так давно, по мотивам активности губернатора Федорищева, ходили же разговоры, что через некоторое время некоторые судьи вдруг раз – и закончат судить. Потом все как-то смолкло – в порядке затишья перед бурей. И вот время, видимо, пришло.

Нам, конечно, скажут про какую-нибудь травму, несовместимую с продолжением карьеры. И мы, безусловно, поверим», – написал Рабинер.

  • Мешков дебютировал в РПЛ в качестве главного рефери в августе 2010 года.
  • Он провел 229 матчей в высшем дивизионе чемпионата России.
  • Последним для Мешкова стал матч ЦСКА – «Спартак» (3:2) в 11-м туре Премьер-лиги-2025/26. Там он отвечал за ВАР.

Еще по теме:
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак» 19
ЭСК РФС вынесла вердикт по неудалению Тюкавина в игре с «Крыльями» 9
Назначения судей на 10-й тур РПЛ 10
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Мешков Виталий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761940540
пока наручники не защёлкнули - хватай лукойловские чемоданы, которые накопил за всю карьеру, и БЕГИ! возможно, он уже прямо сейчас держит путь по направлению к границе!
Ответить
Интерес
1761942715
Придут честолюбивые дублёры, и будут парни шибче воровать. А Мажич вовсе ни при чём, а Мажич -рожу кирпичом...
Ответить
BRO_football
1761944817
Действительно, странно всё это. Если бы реально хотел закончить, то мог бы и окончания сезона дождаться. Потому как РФС аж список судей на сезон утверждает и в нем был Мешков. Говорящая у него фамилия. Набил мешок денег и заляжет на дно и даже в информационном поле Мешкова мы не увидим ближайшие пару лет.
Ответить
Метла
1761948603
Бгг, как забавно читать сплетни, желтизны
Ответить
алдан2014
1761972972
Человек переведён на вышестоящую должность. Панимаешь
Ответить
vick-north-west
1761974657
Рабинер зря гнать не будет, это легенда СЭ, главный биограф Черенкова и свидетель по делу об убийстве Спартака нулевых...
Ответить
boris63
1761989474
Рукамиводители РФСа никогда нам не скажут правду, кто будет все это гамно расмазывать. А надо бы, что бы народ узнал своих "хероев", хотя все и так догадываются о происходящем в нашем футболе.
Ответить
Volnodum
1761997875
Игорь- глинобур! Чисто в этих слоях копать инфу не получиться.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Радимовым и Широковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
2
Несколько игроков основы «Локомотива» пропустят матч с «Зенитом»
15:03
Юран вернулся в Москву после ухода из «Серикспора»
14:46
Тренер клуба РПЛ отреагировал на информацию об отставке
14:17
Круговой – о попытке похищения Мостового: «Как он рванул! Только пятки сверкали!»
14:04
2
ФотоГоловин расстался с девушкой
13:35
11
Сычев оценил шансы «Спартака» в матче с «Краснодаром»
12:35
1
Ташуев объяснил, за счет чего «Локомотив» может победить «Зенит»
12:20
1
Капелло отказался возглавить «Спартак»
11:34
5
Легенда сборной Чили не приедет на матч с Россией
11:11
1
Все новости
Все новости
Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
14:29
2
Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить «Спартак»
13:56
2
Гасилин заявил, что Спаллетти может позвать Батракова в «Ювентус»
13:40
Глеб объяснил, почему «Зениту» стало сложнее бороться за титул в РПЛ
13:25
1
Семин объяснил, почему не будет называть кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
13:15
Сычев оценил шансы «Спартака» в матче с «Краснодаром»
12:35
1
Ташуев объяснил, за счет чего «Локомотив» может победить «Зенит»
12:20
1
Черышев высказался о продолжении карьеры
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:45
Где смотреть матч «Балтика» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:43
Где смотреть матч «Оренбург» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:40
Капелло отказался возглавить «Спартак»
11:34
5
Шпилевский объяснил, почему в ворота «Пари НН» часто назначают пенальти
11:22
1
Круговой отреагировали на слова Челестини о том, что ЦСКА находится на пределе
10:49
2
Стало известно, почему у РПЛ не получилось серьезно улучшить сумму контракта с «Матч ТВ»
09:54
Шнякин посмеялся над критикой в адрес комментаторов «Матч ТВ»
09:27
15
Экс-гендиректор «Спартака» сказал, когда клубу нужно принимать решение по Станковичу
09:16
4
Григорян раскритиковал высказывания Шпилевского: «Я вижу пустые глаза у игроков»
09:12
2
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
08:58
Сенников объяснил, почему «Спартак» может преподнести сюрприз в игре с «Краснодаром»
08:49
3
Челестини рассказал о состоянии травмированного Акинфеева
08:32
Ташуев назвал двух влиятельных тренеров России и не включил Карпина в их число
08:15
1
Шпилевский унизил журналистов после поражения от ЦСКА
00:10
9
Черданцев определил принципиальную разницу между Батраковым и Захаряном
Вчера, 23:32
3
Челестини прокомментировал редчайшую травму Мойзеса
Вчера, 23:22
3
Подробности отказа Станковича сборной Сербии
Вчера, 23:06
«Накопали что-то интересное»: Рабинер – о внезапном окончании карьеры судьи Мешкова
Вчера, 22:41
11
Шпилевский ответил на резкие слова Быстрова в свой адрес
Вчера, 22:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 