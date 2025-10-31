«Накопали что-то интересное»: Рабинер – о внезапном окончании карьеры судьи Мешкова

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал внезапное окончание карьеры судьи Виталия Мешкова.
«Похоже, на этого товарища что-то интересное накопали службы глубинного бурения. Но ходу, видимо, теперь не дадут, оставят таинственное многоточие. Иначе так стремительно, прямо по ходу сезона, судейскую карьеру не завершают – хлебушка не только с маслом, но и с икоркой отчего ж добровольно лишаться? Только чтобы не лишиться чего-то большего.
Да и не так давно, по мотивам активности губернатора Федорищева, ходили же разговоры, что через некоторое время некоторые судьи вдруг раз – и закончат судить. Потом все как-то смолкло – в порядке затишья перед бурей. И вот время, видимо, пришло.
Нам, конечно, скажут про какую-нибудь травму, несовместимую с продолжением карьеры. И мы, безусловно, поверим», – написал Рабинер.
- Мешков дебютировал в РПЛ в качестве главного рефери в августе 2010 года.
- Он провел 229 матчей в высшем дивизионе чемпионата России.
- Последним для Мешкова стал матч ЦСКА – «Спартак» (3:2) в 11-м туре Премьер-лиги-2025/26. Там он отвечал за ВАР.