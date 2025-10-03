ЭСК РФС вынесла вердикт по неудалению Тюкавина в игре с «Крыльями»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорный эпизод с участием Константина Тюкавина в концовке матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо».

Динамовцы выиграли со счетом 3:2.

Встречу обслуживал Виталий Мешков.

Момент на 94-й минуте: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Динамо-Москва» Константина Тюкавина

Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Динамо-Москва» Константина Тюкавина

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия Константина Тюкавина, совершившего наступ на ногу игрока «Крылья Советов» Ивана Лепского, не являются серьезным нарушением правил, так как он контролировал мяч, а этот наступ невысокой интенсивности был совершен при выполнении технического приема при обыгрыше соперника по причине соскальзывания стопы с мяча. В данной игровой ситуации судье следовало вынести ему предупреждение за безрассудный наступ