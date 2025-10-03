Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  ЭСК РФС вынесла вердикт по неудалению Тюкавина в игре с «Крыльями»

ЭСК РФС вынесла вердикт по неудалению Тюкавина в игре с «Крыльями»

Вчера, 19:30
9

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорный эпизод с участием Константина Тюкавина в концовке матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо».

Момент на 94-й минуте: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Динамо-Москва» Константина Тюкавина

Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Динамо-Москва» Константина Тюкавина

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия Константина Тюкавина, совершившего наступ на ногу игрока «Крылья Советов» Ивана Лепского, не являются серьезным нарушением правил, так как он контролировал мяч, а этот наступ невысокой интенсивности был совершен при выполнении технического приема при обыгрыше соперника по причине соскальзывания стопы с мяча. В данной игровой ситуации судье следовало вынести ему предупреждение за безрассудный наступ

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Тюкавин Константин Мешков Виталий
Иван Петров 1986
1759510126
Но безрассудный наступ-то был или нет?
Ответить
subbotaspartak
1759510465
Это нога что надо нога
Ответить
Cleaner
1759511013
Кручу верчу - обмануть хочу!...)))
Ответить
власик
1759511889
Совершение наступа на ногу игрока соперника не серьезное нарушение ! Ну-ну. Не умеют в России играть в футбол! Это становится либо регби, либо битва без правил
Ответить
Спартач80
1759512631
Эти уроды - эск, вообще кому то внушают доверие?...
Ответить
Desma
1759512793
Решение собрания первичной партийной организации РФС: 1. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Динамо-Москва» Константина Тюкавина. Голосовали "за": - единогласно Председатель: подпись Секретарь: подпись Всё как всегда. Время меняется, но система не измена!
Ответить
Artemka444
1759517620
Был бы любой другой игрок, было бы удаление!!!
Ответить
Аналитик77
1759526450
Смешно уже
Ответить
  • Читайте нас: 