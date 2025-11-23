Раскрыта причина внезапного окончания карьеры судьи Мешкова

Бывший глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал внезапный уход из судейства Виталия Мешкова.
– Вы что‑то знаете про заявление Мешкова? Говорят, что он провалил полиграф.
– Я слышал об этом. Считаю, что полиграф на сегодняшний момент инструмент, который может использоваться, чтобы до конца выяснять правду. Деталей не знаю. У меня к Мешкову были вопросы, еще когда я работал.
Самое главное, чего не хватает, это большое количество молодых судей. Не думаю что есть предвзятость со стороны Мажича, но нам нужна молодая кровь.
- Мешков дебютировал в РПЛ в качестве главного рефери в августе 2010 года.
- Он провел 229 матчей в высшем дивизионе чемпионата России.
- Последним для Мешкова стал матч ЦСКА – «Спартак» (3:2) в 11-м туре Премьер-лиги-2025/26. Там он отвечал за ВАР.
Источник: «Матч ТВ»