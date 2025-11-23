Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Раскрыта причина внезапного окончания карьеры судьи Мешкова

Раскрыта причина внезапного окончания карьеры судьи Мешкова

Сегодня, 10:05
4

Бывший глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал внезапный уход из судейства Виталия Мешкова.

– Вы что‑то знаете про заявление Мешкова? Говорят, что он провалил полиграф.

– Я слышал об этом. Считаю, что полиграф на сегодняшний момент инструмент, который может использоваться, чтобы до конца выяснять правду. Деталей не знаю. У меня к Мешкову были вопросы, еще когда я работал.

Самое главное, чего не хватает, это большое количество молодых судей. Не думаю что есть предвзятость со стороны Мажича, но нам нужна молодая кровь.

  • Мешков дебютировал в РПЛ в качестве главного рефери в августе 2010 года.
  • Он провел 229 матчей в высшем дивизионе чемпионата России.
  • Последним для Мешкова стал матч ЦСКА – «Спартак» (3:2) в 11-м туре Премьер-лиги-2025/26. Там он отвечал за ВАР.

Еще по теме:
«Накопали что-то интересное»: Рабинер – о внезапном окончании карьеры судьи Мешкова 11
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак» 19
ЭСК РФС вынесла вердикт по неудалению Тюкавина в игре с «Крыльями» 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мешков Виталий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1763884553
Вот в том матче он и наВАРил себе конского бульона, что можно было и на работу забить. А прямая дорожка на нары светила, может кто и поможет в будущем.
Ответить
рылы
1763884641
да всем же всё ясно. заработал на безбедную старость, работая на лукойл, там он себе хорошую карьеру сделал, увесистые чемоданы каждый раз еле доносил. но недавно случился факап, когда чемоданы занесли - но он не обеспечил результат, потому что кони внезапно забили трёшку хрюканам за первые 15 минут игры. и как он ни старался, отменяя пенальти коней, засчитывая левейшие голы тарасовцев - хряки всё равно проиграли. пришлось резко заканчивать карьеру. такие вот дела.
Ответить
Cleaner
1763886096
Хачатурянц, если у тебя "были вопросы, когда он еще работал", почему ты эти ВОПРОСЫ Мешкову не задал? Был в доле?
Ответить
Cleaner
1763886355
Хачатурянца самого хорошо бы на полиграфе проверить. И показательно наказать за мошенничество.
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
8
ВидеоФанат «Спартака» объяснил групповое избиение болельщика ЦСКА
11:57
Семин ответил, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА
11:14
ВидеоЗаболотный эмоционально праздновал победу над ЦСКА, несмотря на красно-синее прошлое
11:00
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
10:51
3
Смородская – о возможном назначении Семина в «Спартак»: «Давайте еще 100-летнего тренера возьмем»
10:14
8
Раскрыта причина внезапного окончания карьеры судьи Мешкова
10:05
4
ВидеоВарианты наказаний для «Спартака» за избиение фанатов ЦСКА
09:23
13
Червиченко: «ЦСКА в дерби со «Спартаком» дохлого по кладбищу таскал»
09:03
1
Победа «Спартака» над ЦСКА, избиение на «Лукойл Арене», тяжелая онкология Алдонина и другие новости
01:41
Все новости
Все новости
Губерниев назвал игрока «Спартака», который ему очень нравится
11:48
1
Дерби «Спартак» – ЦСКА назвали антирекламой российского футбола
11:27
2
ВидеоДаку получил желтую за празднование гола и пропустит матч с «Зенитом»
10:34
1
Смородская – о возможном назначении Семина в «Спартак»: «Давайте еще 100-летнего тренера возьмем»
10:14
8
Раскрыта причина внезапного окончания карьеры судьи Мешкова
10:05
4
Боярский: «Спартак» вернулся, чтобы править»
09:45
4
ВидеоВарианты наказаний для «Спартака» за избиение фанатов ЦСКА
09:23
13
Бабаев: «У ЦСКА есть вопросы к судейским трактовкам в матче со «Спартаком»
09:12
2
Червиченко: «ЦСКА в дерби со «Спартаком» дохлого по кладбищу таскал»
09:03
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России объяснила победу «Спартака» над ЦСКА
01:15
6
ВидеоРечь тренера «Спартака» в раздевалке после победы над ЦСКА
00:32
15
ВидеоЗаявление силовиков об избиении фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
00:07
29
Реакция болельщиков «Спартака» на победу над ЦСКА
00:00
11
Видео«Спартак»: «Москва – красно-белая»
Вчера, 23:51
6
Видео«Бить толпой одного – стыдно и некрасиво»: Моссаковский – об инциденте на «Лукойл Арене»
Вчера, 23:43
5
ВидеоЗаявление ЦСКА об избиении болельщиков на «Лукойл Арене»
Вчера, 23:36
5
ВидеоФанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА
Вчера, 23:28
41
Комментарий ЦСКА по ситуации с Алдониным, у которого рак в тяжелой форме
Вчера, 23:22
1
Директор «Спартака» заявил, что Карасев судил дерби с ЦСКА необъективно
Вчера, 23:14
6
Умяров поблагодарил уволенного из «Спартака» Станковича
Вчера, 23:00
1
Итоги дерби «Спартак» – ЦСКА от Генича
Вчера, 22:50
3
Спартаковец Дмитриев: «Со Станковичем общался один раз»
Вчера, 22:43
Самая красивая ведущая «Матч ТВ», болеющая за «Спартак», отреагировала на победу над ЦСКА
Вчера, 22:37
4
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Рубина»
Вчера, 22:11
1
Экс-президент РПЛ назвал «Спартак» лучшим клубом мира
Вчера, 21:55
7
Реакция Губерниева на победу «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 21:47
7
ВидеоКарасев сказал только 3 слова после дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 21:37
6
РПЛ. «Ахмат» проиграл «Рубину» (0:1), у команды Черчесова 8 матчей без побед подряд
Вчера, 21:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 