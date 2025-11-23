Раскрыта причина внезапного окончания карьеры судьи Мешкова

Бывший глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал внезапный уход из судейства Виталия Мешкова.

– Вы что‑то знаете про заявление Мешкова? Говорят, что он провалил полиграф.

– Я слышал об этом. Считаю, что полиграф на сегодняшний момент инструмент, который может использоваться, чтобы до конца выяснять правду. Деталей не знаю. У меня к Мешкову были вопросы, еще когда я работал.

Самое главное, чего не хватает, это большое количество молодых судей. Не думаю что есть предвзятость со стороны Мажича, но нам нужна молодая кровь.