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Слуцкий: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова за судейство в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова».

«Краткий анализ? Ну какой краткий? Ну такое судейство… Я понимаю, что сейчас нет ЭСК и руководителя судейского комитета, но это просто безобразие, что творит Мешков. Как можно его назначать?

Всем известно, что в том году он руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду. Он или профнепригоден и его надо дисквалифицировать, или он предвзят, что-то же самое.

Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковича. Эпизод, когда Сильянов фолит на Кварацхелии и срывает атаку. Судья не показывает отложенную вторую желтую карточку. В конце два угловых, а он показывает от ворот и дает Кварацхелии желтую карточку. Ни один фол не свистит, а в нашу сторону свистит всe.

Это просто безобразие. И так сложные времена. Мы всеми силами пытаемся сохранить команды, футбол, зрительский интерес. Но тут снова судьи выходят на авансцену.

Мешков – это пародия на судью. Человек, которого нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и всe остальное. И тут выходят такие короли, которые: «Классно! ЭСК уехал, этот уехал, а я буду творить, что хочу».

Такие, как Мешков, губят наш футбол, а не футболисты зажравшиеся, тренеры или еще кто-то. По крайней мере, мы искреннее и честно делаем свое дело, в отличие от таких людей, которые выходят и весь праздник, который хоть какой-то происходит для людей в это тяжелое время, он его убивает в угоду своим собственным интересам», – заявил Слуцкий.

  • «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии16
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    Рейтинг: +14563

    Cleaner 46 минут назад

    Леонид Слуцкий. Ты стал ПАРОДИЕЙ НА ТРЕНЕРА...(

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    Рейтинг: +722

    хряк СМ 1 час назад

    Нёня плачет, судьи ему не помогают, а тренер он гавно!

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    Рейтинг: +21699

    JTherry 1 час назад

    Бомба опубликовала очень "причесанный" спич Слуцкого, на самом деле в нем сплошной мат-перемат, каждое второе слово - бл***... неожиданно... согласен с Леонидом, Мешков - пародия на судью...

    0
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    Рейтинг: +1411

    ab15488 1 час назад

    "Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он" - то что мертво - умереть не может)))))

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    Рейтинг: +1411

    ab15488 2 часа назад

    Все кто пишет про газпромовских судей, поясните, пожалуйста, какому месту угрожает Рубин, что его экстренно пришлось "сливать"? Разве что 9му месту Спартака... А со сливом команды и Слуцкий справляется. Макарова отпустили, Деспота - слили, Хвича синдром второго сезона так и не пережил. Че виноватых извне то искать, в зеркало гляньте

    0
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    Рейтинг: +49272

    MaxRnD 3 часа назад

    А что с КК не так ? Прямой ногой, шипами в голень Байрамяну ... У Лёни свои правила ?

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    Рейтинг: +613

    pele1981 3 часа назад

    Да нет, Лёня, футбол губят именно горе-футболисты и такие недо-тренеры как ты!)))

    1
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    Рейтинг: +4430

    ySS 3 часа назад

    Не соглашусь с Гагариным, судьи ошибаются чаще, чем нам хотелось, но зажравшиеся футболисты делают это регулярнее, а иногда просто не хотят играть.

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    Рейтинг: +13484

    Skull_Boy 3 часа назад

    Что-то уже слишком часто ты Леня ныть начинаешь и это тебе карма за Макарова

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    Рейтинг: +24358

    vladimir-7 4 часа назад

    РФС должен рассмотреть эту игру и если предвзятое отношение судьи Мешкова
    подтвердится, то уволить Мешкова без права работать судьей. Кстати, а где ЭСК?

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    Рейтинг: +14563

    Cleaner > vladimir-7 42 минуты назад

    Нечего там рассматривать. Красная карточка по делу. Отвратная игра Рубина налицо. А вот Лёнин спич заслуживает того, чтобы комитет по ЭТИКЕ на него обратил внимание.

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