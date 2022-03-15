Слуцкий: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова за судейство в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова».

«Краткий анализ? Ну какой краткий? Ну такое судейство… Я понимаю, что сейчас нет ЭСК и руководителя судейского комитета, но это просто безобразие, что творит Мешков. Как можно его назначать?

Всем известно, что в том году он руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду. Он или профнепригоден и его надо дисквалифицировать, или он предвзят, что-то же самое.

Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковича. Эпизод, когда Сильянов фолит на Кварацхелии и срывает атаку. Судья не показывает отложенную вторую желтую карточку. В конце два угловых, а он показывает от ворот и дает Кварацхелии желтую карточку. Ни один фол не свистит, а в нашу сторону свистит всe.

Это просто безобразие. И так сложные времена. Мы всеми силами пытаемся сохранить команды, футбол, зрительский интерес. Но тут снова судьи выходят на авансцену.

Мешков – это пародия на судью. Человек, которого нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и всe остальное. И тут выходят такие короли, которые: «Классно! ЭСК уехал, этот уехал, а я буду творить, что хочу».

Такие, как Мешков, губят наш футбол, а не футболисты зажравшиеся, тренеры или еще кто-то. По крайней мере, мы искреннее и честно делаем свое дело, в отличие от таких людей, которые выходят и весь праздник, который хоть какой-то происходит для людей в это тяжелое время, он его убивает в угоду своим собственным интересам», – заявил Слуцкий.

«Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.

Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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