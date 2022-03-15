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  • Слуцкий: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он»

Слуцкий: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он»

15 марта 2022, 07:27
13

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова за судейство в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова».

«Краткий анализ? Ну какой краткий? Ну такое судейство… Я понимаю, что сейчас нет ЭСК и руководителя судейского комитета, но это просто безобразие, что творит Мешков. Как можно его назначать?

Всем известно, что в том году он руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду. Он или профнепригоден и его надо дисквалифицировать, или он предвзят, что-то же самое.

Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковича. Эпизод, когда Сильянов фолит на Кварацхелии и срывает атаку. Судья не показывает отложенную вторую желтую карточку. В конце два угловых, а он показывает от ворот и дает Кварацхелии желтую карточку. Ни один фол не свистит, а в нашу сторону свистит всe.

Это просто безобразие. И так сложные времена. Мы всеми силами пытаемся сохранить команды, футбол, зрительский интерес. Но тут снова судьи выходят на авансцену.

Мешков – это пародия на судью. Человек, которого нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и всe остальное. И тут выходят такие короли, которые: «Классно! ЭСК уехал, этот уехал, а я буду творить, что хочу».

Такие, как Мешков, губят наш футбол, а не футболисты зажравшиеся, тренеры или еще кто-то. По крайней мере, мы искреннее и честно делаем свое дело, в отличие от таких людей, которые выходят и весь праздник, который хоть какой-то происходит для людей в это тяжелое время, он его убивает в угоду своим собственным интересам», – заявил Слуцкий.

  • «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Мешков Виталий
Комментарии (13)
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sochi-2013
1647319504
Мешок на Мешка наехал
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vladimir-7
1647320100
РФС должен рассмотреть эту игру и если предвзятое отношение судьи Мешкова подтвердится, то уволить Мешкова без права работать судьей. Кстати, а где ЭСК?
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ySS
1647320870
Не соглашусь с Гагариным, судьи ошибаются чаще, чем нам хотелось, но зажравшиеся футболисты делают это регулярнее, а иногда просто не хотят играть.
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pele1981
1647321008
Да нет, Лёня, футбол губят именно горе-футболисты и такие недо-тренеры как ты!)))
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MaxRnD
1647322234
А что с КК не так ? Прямой ногой, шипами в голень Байрамяну ... У Лёни свои правила ?
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ab15488
1647328459
"Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он" - то что мертво - умереть не может)))))
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JTherry
1647328530
Бомба опубликовала очень "причесанный" спич Слуцкого, на самом деле в нем сплошной мат-перемат, каждое второе слово - бл***... неожиданно... согласен с Леонидом, Мешков - пародия на судью...
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хряк СМ
1647329253
Нёня плачет, судьи ему не помогают, а тренер он гавно!
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Vitaga
1647336767
если реально то судьи - самая больная и большая проблема в российском футболе. они практически все воспитаны в коррупционной среде годами. давление на них колоссальное и редко кто может устоять против. тянется еще с советских времен и стало чуть ли не традицией. с одной стороны там действительно профессиональные люди - могут убить команду грамотно и почти незаметно некомпетентным зрителям а с другой стороны когда в судейскую заходят люди с оружием и говорят - мол должна выиграть определенная команда и еще и конверт суют - устоять проблематично. тут такие же проблемы как и везде у нас в стране
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prtcs
1647341703
Леонид Викторович прав....
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