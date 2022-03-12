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Алексей Березуцкий: «Фернандес – это бразилец с русским характером. У него нет слова «не могу»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о своем защитнике Марио Фернандесе. Накануне он забил победный гол в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Марио – это уникальное явление, это бразилец с русским характером, что дорогого стоит. Сразу после игры с «Нижним Новгородом», где он получил перелом носа, Марио сказал, что будет готовиться к следующему матчу. Он всегда так говорит. Марио уникален, у него нет слова «не могу». Только, наверное, если ногу оторвут», – сказал Березуцкий.

  • Бразилец в России с 2012 года.
  • В 2017-2021 годах Фернандес играл за сборную России.
  • ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16187

    Garrincha58 44 секунды назад

    а за сборную это русский бразил почему не играет филонит как и ваш капитан

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