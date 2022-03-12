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Николсон – о Ваноли: «Реально сильный тренер»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопросы об адаптации в команде и главном тренере Паоло Ваноли.

– Расскажи, как прошла твоя адаптация в команде?

– Просто отлично. В футбольном плане мы с ребятами быстро поняли, чего ждать друг от друга, какие у кого сильные стороны.

Классно наладили контакт на поле и с Промесом, и с Ларссоном, и с другими. Вне поля у нас тоже суперские отношения.

– Что можешь сказать о Паоло Ваноли?

– Реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Он сменил уволенного Руя Виторию.
  • При итальянце команда проиграла ЦСКА (0:2) и победила «Динамо» (2:0) в РПЛ, а также разгромила «Кубань» (6:1) в Кубке России.

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Источник: сайт «Спартака»

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