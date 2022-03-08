Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Уважаю Карасева, но нельзя начинать дерби с карточек»

Семин – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Уважаю Карасева, но нельзя начинать дерби с карточек»

8 марта 2022, 09:32
6

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о судействе в матче «Динамо» – «Спартак».

«Это дерби, я очень уважаю Карасева, но начинать матч с желтых карточек нельзя. Игроки настроены хорошо. Наоборот, надо давать бороться. Карасев давал карточки.

Не согласен с удалением Варелы. Это просто игровой момент, который повлиял сильно на матч.

«Спартак» должен играть стабильно. У тренера еще много времени, новичков почти нет. «Спартак» стал играть лучше в обороне при новом тренере. Схема та же самая, физическое состояние улучшилось», – сказал Семин.

  • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:0.
  • Варела получил красную карточку в конце первого тайма на 4-й компенсированной минуте.

Еще по теме:
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера 2
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева 1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий Карасев Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1646724284
Памятуя о последней встрече, Карасев может быть и правильно начал с жестких санкций. Удаление... не по духу матча, но по букве правил.
Ответить
моэм
1646730114
Соглашусь...все знают , как хорошо Щварц умеет переламывать неудачный ход игры . особенно после перерыва ...и нас ждал великолепный 2 тайм ... и если бы Карасёв любил футбол , он ограничился бы последним "китайским" предупреждением и не стал бы удалять Варелу ...а так Карасёв просто облил захватывающее дерби экскрементами ...и "обломал кайф" миллионам ...причина такого поступка ?...Денгьи дребеденьги ....думаю фамилия Козлов , Карасву больше подошла бы больше.
Ответить
BarStep
1646731144
Рефери должен судить матч в соответствие правил футбольных.. Не так ли? А если рассуждать как Семин Ю.П., - тогда появляется выборность и вариантность как судить.. Странная логика.. Карасев - судья, а тренер и болельщик и эмоциям не подвластен.. Семину никогда не быть судьёй))
Ответить
paracetamol
1646734368
По головке надо было гладить костоломов? Прав Карась: нарушитель должен сидеть на лавке!
Ответить
zigbert
1646750036
Карасев как раз и судил этот матч в первом круге. Там ему не удалось угомонить особенно ретивых, когда игроки, да и тренеры пошли стенка на стенку.
Ответить
Spinorr
1646802442
Уважаю Ю.П. Сёмина, но нельзя не давать карточку, если она есть.
Ответить
Главные новости
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
4
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
4
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
2
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
12
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Все новости
Все новости
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
12
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
9
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
3
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+