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Семин – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Уважаю Карасева, но нельзя начинать дерби с карточек»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о судействе в матче «Динамо» – «Спартак».

«Это дерби, я очень уважаю Карасева, но начинать матч с желтых карточек нельзя. Игроки настроены хорошо. Наоборот, надо давать бороться. Карасев давал карточки.

Не согласен с удалением Варелы. Это просто игровой момент, который повлиял сильно на матч.

«Спартак» должен играть стабильно. У тренера еще много времени, новичков почти нет. «Спартак» стал играть лучше в обороне при новом тренере. Схема та же самая, физическое состояние улучшилось», – сказал Семин.

  • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:0.
  • Варела получил красную карточку в конце первого тайма на 4-й компенсированной минуте.

Семин: «Дисциплинированная игра «Спартака» стала главным фактором в победе над «Динамо»

Семин – о судействе в матче «Динамо» – «Спартак»: «Я бы не давал столько желтых карточек. Это же дерби»

Семин – о жеребьевке 1/4 финала Кубка России: «О фаворитах сейчас говорить сложно»

Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 09:32
Комментарии2
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    Рейтинг: +4364

    ySS 38 минут назад

    Памятуя о последней встрече, Карасев может быть и правильно начал с жестких санкций. Удаление... не по духу матча, но по букве правил.

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    Рейтинг: +1067

    А-мне-пох-Я-Был-Пьян 49 минут назад

    Не зря все судьи харчуются у Федуна. Даже за 9 место и то свистят только в их пользу.

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