Семин – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Уважаю Карасева, но нельзя начинать дерби с карточек»

Памятуя о последней встрече, Карасев может быть и правильно начал с жестких санкций. Удаление... не по духу матча, но по букве правил.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о судействе в матче «Динамо» – «Спартак».
«Это дерби, я очень уважаю Карасева, но начинать матч с желтых карточек нельзя. Игроки настроены хорошо. Наоборот, надо давать бороться. Карасев давал карточки.
Не согласен с удалением Варелы. Это просто игровой момент, который повлиял сильно на матч.
«Спартак» должен играть стабильно. У тренера еще много времени, новичков почти нет. «Спартак» стал играть лучше в обороне при новом тренере. Схема та же самая, физическое состояние улучшилось», – сказал Семин.
- «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:0.
- Варела получил красную карточку в конце первого тайма на 4-й компенсированной минуте.
Семин: «Дисциплинированная игра «Спартака» стала главным фактором в победе над «Динамо»
Семин – о судействе в матче «Динамо» – «Спартак»: «Я бы не давал столько желтых карточек. Это же дерби»
Семин – о жеребьевке 1/4 финала Кубка России: «О фаворитах сейчас говорить сложно»