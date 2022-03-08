Семин – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Уважаю Карасева, но нельзя начинать дерби с карточек»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о судействе в матче «Динамо» – «Спартак».

«Это дерби, я очень уважаю Карасева, но начинать матч с желтых карточек нельзя. Игроки настроены хорошо. Наоборот, надо давать бороться. Карасев давал карточки.

Не согласен с удалением Варелы. Это просто игровой момент, который повлиял сильно на матч.

«Спартак» должен играть стабильно. У тренера еще много времени, новичков почти нет. «Спартак» стал играть лучше в обороне при новом тренере. Схема та же самая, физическое состояние улучшилось», – сказал Семин.